Sindicato de empleados municipales con 32 años de servicio

Poza Rica, Ver.- Exintegrantes de la desarticulada Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, se manifestaron en las instalaciones de Unidad Integral de Procuración de Justicia de este municipio, para exigir que se reactive la carpeta de investigación en torno al pago de su liquidación, y se liberen los cheques que el gobierno del Estado, mantiene en resguardo.

Adder Óscar Juárez Téllez, representante legal de más de 400 ex policías, acompañado de familiares y afectados, se plantaron en las instalaciones de la Fiscalía de esta ciudad, en demanda de atención a su caso, que desde hace dos años de e cuenta en etapa inicial.

Destacó que hace unos meses la Fiscalía General del Estado afirmó que se destrabaría el caso, sin embargo, la carpeta de investigación está parada y no hay avance, por lo que la mañana de este lunes decidieron manifestarse hasta encontrar una solución a su problema.

Los quejosos esperan una reunión con los representantes de la Fiscalía General del Estado, para que informe el estado del caso a todos los afectados, y también para que se paguen las liquidaciones a 56 ex policías cuyos casos ya fueron dictaminados en la Ciudad de México.

Afirmaron que no tienen confianza de sus autoridades, ya que hasta el momento la Fiscalía ha retrasado más investigaciones y estancado en caso, generando que 25 ex policías murieran esperando su liquidación, ahora son 180 los afectados que esperan el lago de su liquidación, que parece no llegar.

Por Isaac Carballo Paredes