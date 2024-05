Sindicatos desfilan por Día del Trabajo, en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Con el apoyo de las autoridades locales, el 92 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano en San Juan de los Lagos, Jalisco, lanzó una convocatoria para reclutar nuevos miembros en esta ciudad, para formar parte de esta institución y dónde se ofrece oportunidad de crecimiento.

La convocatoria fue publicada en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y en esta semana indica que, entre los requisitos subrayan: ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, ser soltero y no vivir en concubinato, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30, estar sano y apto clínica y psicológicamente, lo que se acreditará mediante el certificado médico expedido por el Escalón Sanitario correspondiente y ener la estatura mínima de 1.63 metros para hombres.

Los beneficios para quienes ingresen al 92 Batallón de Infantería incluyen servicio médico integral para el militar y sus derechohabientes, prestaciones y beneficios económicos al ingreso al Instituto Armado, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, vacaciones pagadas, entre otros.

La documentación requerida para la inscripción incluye acta de nacimiento certificada, credencial para votar (I.N.E.), Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.), certificado de estudios mínimos (Secundaria), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), precartilla, comprobante de domicilio, entre otros documentos actualizados.

El periodo de reclutamiento para el 92 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano en San Juan de los Lagos, Jalisco, se extiende desde el 22 de abril al 19 de junio. Para más información, se pueden contactar a los números 3921325676 y 3338426389.

Por Isaac Carballo Paredes