Sinopec daña viviendas de comunidades tuxpeñas

Tuxpan, Ver.- Como parte de las actividades que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) con mira al proceso de Revocación de Mandato , el cual se desarrollará el próximo mes de abril, durante esta semana han estado haciendo recorridos de verificación de casillas electorales por las secciones correspondientes a este Distrito 03 con cabecera en Tuxpan.

Foto: Martha Hernández

Se han recorrido las instituciones educativas donde fueron instaladas las casillas del pasado proceso electoral, para verificar las condiciones en las que estas se encuentran y tomar evidencia de ellas, las casillas que se visitaron fueron la 4096 correspondiente al Jardín de niños María Luisa Martínez Ramírez; 4097 de la Primaria Alfonso Arroyo Flores; 4102 domicilios particulares, casilla básica y contigua, porque la escuela Justo Sierra donde se ubicaban dichas casillas anteriormente, la están remodelando.

Foto: Martha Hernández

También fueron visitadas sin observación las 4103, Materiales El Pilar; 4104, Esc. Prim. Heriberto Jara Corona; 4108, Jardín de niños Concepción Martín del Campo, turno matutino y turno vespertino, Jardín de niños Xicoténcatl; 4109, Domicilio Particular; 4122, Colegio Particular Juana de Asbaje; 4123, Primaria Enrique C. Rébsamen; 4137 en la Primaria José María Pino Suárez; 4139, además de las canchas del infonavit CANACO.

Foto: Martha Hernández

Acudieron a estos sitios el Auxiliar del Vocal Secretario de la Junta Local, Mario Moisés Ruiz Zúñiga; la vocal secretaria, Fabiola Goy Hernández; el representante de Morena, Sergio Herrera Yáñez; la Consejera Electoral, Lucina Rocha Martínez y el Técnico en Organización Electoral, Simón Zamora Mendoza.

Foto: Martha Hernández

Posteriormente se hizo el recorrido de verificación de casillas electorales por las secciones en domicilios particulares 0671B y Sección 0671, C, 0672 B y C; Sec.0673 B y C, Primaria Niños Héroes; y también en casas las secciones 0674 B; Sec.0675, B, Esc. Prim. Venustiano Carranza; en sitios particulares las secciones 0677 B, 0680 B y C. Domicilio particular; 0682 B, 0683 B, 0687 B t finalmente la sección 0691 B.

Foto: Martha Hernández

Esta ocasión correspondió este verificativo a la Vocal de Organización Vocacional, Laura Karina Sosa García, el Representante de Morena, Sergio Herrera Yáñez, y el Técnico de organización, Jonathan Santiago Ramírez, así como el Consejero Electoral, Eloy Hernández Trejo.

Por Martha Hernández

También te puede interesar ver: Lo detiene Policía Ministerial por violación en Tuxpan