SIOP entrega contratos por 320 millones a empresas sin experiencia: PRI 

Xalapa, Ver.– En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado, se han entregado obras a empresas de reciente creación por el orden de los 320 millones de pesos, de los que fueron observados 56 como presunto daño patrimonial, además es la Dependencia que tiene el mayor subejercicio de la actual administración estatal, advirtió el diputado local, Marlon Ramírez Marín.

“No se ejercieron mil 200 millones de pesos este año, a lo que se le suma que en la Cuenta Pública existe una observación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por anticipos que la Dependencia entregó a contratistas por mil 300 millones de pesos en 2021”, señaló durante la comparecencia del titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez ante diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado.

Mostró un contrato en el que la Dependencia, le entregó a una persona física de nombre Víctor Manuel López Sandria, de 27 años, quien nombró a un apoderado de nombre José Octavio Méndez Morales, una obra por 11.5 millones de pesos, mientras de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado, se requiere experiencia suficiente para llevar a cabo estas obras.

“¿Cuántas obras pudo hacer su dependencia con ese dinero que se dejó de gastar?, ¿por qué se dejó de gastar mil 200 millones de pesos? y ¿por qué es práctica reiterada en su Dependencia entregar a empresas de nueva creación contratos que ascienden a 320 millones de pesos?, ¿por qué a una persona física con un representante legal, le entregan un contrato por 11.5 millones de pesos?”, preguntó el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Marlon Ramírez Marín, mostró la fotografía del domicilio fiscal de la empresa LMN Constructores Asociados a la que le entregó más de 32 millones de pesos, así como la fotografía del domicilio fiscal en la colonia El Sumidero, imágenes de viviendas muy “modestas”, “¿eso le parece una buena práctica?, se supone que dijeron que eran diferentes”.

El Diputado reiteró, que las empresas de nueva creación a las que se les entregaron contratos no son de administraciones pasadas, sino de la actual, creadas a partir de 2019, “hay domicilios que coinciden, empresas que tiene el mismo domicilio, y son situaciones que debe aclarar no a mí, sino a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior que es quien lo tiene observado”.

“Los mil 200 millones de pesos de los que yo hablo están en el Informe Trimestral del Gasto, no es un dato mío, es de la SEFIPLAN y el propio Secretario de esa Dependencia lo reconoció aquí cuando compareció”, aclaró el Legislador.

Puntualizó que el Órgano de Fiscalización del Estado no tiene vigente su Convenio de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, “así que muy probablemente los 56 millones de pesos que le observan este año no solamente se queden ahí, sino se queden en otros, porque ha sido reiterada jurisprudencia y aquí hay contratos firmados por sus subsecretarios”.

El titular de la SIOP se escudó argumentando que se trata de prácticas en gobiernos pasados intentando desviar los cuestionamientos directos, pero admitió que sí han entregado obras a empresas de reciente creación, violentando la ley. “Son veinte y tantas empresas de reciente creación, tenemos más de 600 obras entonces creo que no es un porcentaje muy alto, lo importante es que se haga a obra”.

Asimismo, admitió las irregularidades en los domicilios fiscales que no corresponden a una empresa con experiencia. “Las empresas a veces tienen sus domicilios así, no precisamente tienen que estar en la Torre Ánimas o en la JV no le veo ningún problema«.

Por Redacción Noreste