Sismo de 6.3 sacude el centro de Grecia

Grecia esta cruzada por importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes, sobre todo en el mar, y en su mayoría no causan víctimas.

Pero “la escuela resultó dañada y los profesores pudieron sacar a los niños muy rápido del edificio y no hubo heridos”, dijo a la radio Skay.

“Por suerte, no ha habido víctimas hasta el momento”, declaró Yannis Kokouras, alcalde de Tyrnavos, a 2.5 kilómetros del epicentro.

