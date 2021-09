Situación migratoria en Coahuila se solucionará en unos días: INM

Foto: Medios

Ciudad de México.- Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador afirmó que se debe atender y enfrentar desde el fondo la crisis migratoria, para que México no se convierta en un campamento migrante:

“Hay que atender el fondo primero. No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no sea vea obligado a emigrar, porque sino continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergue y no enfrentamos el problema de fondo”, dijo el mandatario.

