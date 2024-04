Sofía Yunes deja Movimiento Ciudadano Veracruz

Veracruz, Ver.- En pleno proceso electoral, Sofía Yunes Yunes anunció su salida de Movimiento Ciudadano Veracruz; la influencer acusó al partido naranja de ser «esquirol» de Morena.

Hace unos días la influencer había publicado en su red social X que, en toda su carrera política nunca había tenido un «padrino», y su proyecto es con las y por los ciudadanos, y que gracias a ello se había convertido en el primer referente de Movimiento Ciudadano en Veracruz.

«Hoy quiero compartirles que he decidido renunciar a Movimiento Ciudadano y emprender un nuevo camino, y la decisión la he tomado por que Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio, se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena y yo no me pienso prestar a ello».

«Yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han decepcionado mucho, y no solo a mí, sino a los ciudadanos que pensábamos que estábamos en un proyecto que podían representar a Veracruz, que podían defender nuestras causas, pero hoy me doy cuenta que Movimiento Ciudadano no representa ni a las juventudes, no nos representan ni a las mujeres y mucho menos representa una nueva política, por eso tomé la decisión de dejar el proyecto de Movimiento Ciudadano», señaló en un video subido a su red social X.