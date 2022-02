Solicitarán auditorías al Tecnológico de Alvarado

Boca del Río, Ver.- El delegado Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, calificó como «zopilotes políticos» a quiénes promovieron antes de tiempo, amparos para vacunar a menores de 18 años.

Ante el cuestionamiento sobre la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, para poder vacunar a las personas de entre 5 y 12 años de edad, el funcionario Federal recalcó qué los niños de ese rango de edad no son factor de riesgo, a menos que tengan comorbilidad.

Huerta Ladrón de Guevara resaltó que los jóvenes no son factor de riesgo de COVID, ni siquiera de 15 en adelante, aunque a estos se les vacuna por prevención, ya que aseguró, según las estadísticas el COVID no se encuentra entre las causas principales de muerte de esta población.

«Es de sentido común, ya estamos de regreso a clases presenciales y no tenemos ningún problema con los menores, porque entre más pequeño eres, menos riesgo tienes, y cuándo existe el riesgo, es porque el joven tiene comorbilidad, y ahí si hay que priorizarlo, es vulnerable y lo atendemos. Por eso hay que cuidarse de los zopilotes, porque aquí ya demostramos que los que fueron a los amparos los hicieron gastar, los hicieron desgastarse, y no sustituyen la acción de justicia al Gobierno; el amparo lo que dice al Gobierno es, revisa si médicamente puede ser vacunado, y qué te lo certifique el Sector Salud, que es por eso estamos vacunando de 12 en adelante bajo este mecanismo, por eso ya nadie va al amparo, los zopilotes ya sé ahuyentaron, los que estaban haciendo uso político y económico de esto», refutó.

Cabe recordar que una de las principales promotoras de los amparos jurídicos para vacunación a menores de edad, dónde se exigía les fuera colocada el biológico Pfizer, fue la diputada federal panista, María Josefina Gamboa Torales.

Por Alejandro Ávila.

