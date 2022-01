Son insuficientes los apoyos federales para la zona rural de Veracruz

Veracruz, Ver.- Como una «mancha para la democracia» catalogó el Consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, la denuncia penal interpuesta en su contra y sus cinco compañeros, misma que aclaró aún no se retira y por la cual podrían irán a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya que aparentemente, se busca criminalizarlos.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis Consejeros del INE, acusándolos de cometer un delito por aplazar la consulta de revocación de mandato.

Explicó que esta molestia del diputado morenista debió atenderse en las instancias adecuadas como, el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que resuelven asuntos de inconstitucionalidad, cuando alguien denuncia que un tema no debió ser votado de cierta forma.

Si bien el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, desestimó la denuncia, y días después – el 29 de diciembre – la cuenta oficial de Twitter del Congreso de la Unión dijo que no continuría la denuncia su cause y las indagatorias, Ruiz Saldaña acusó que solo fue una notificación mediática.

«Lamentablemente esa denuncia penal no se ha archivado, no se ha concluido, de modo que estamos, las y los Consejeros denunciados con esta situación reprobable de ser perseguidos penalmente y criminalizados por nuestro trabajo (…) no fue falso que concluyó, de hecho ya han llegado requerimientos de información al INE, y pues está en manos de la Fiscalía General de la República que ese tema se archive, y ya el presidente de la república dijo que no se persiga penalmente a las y los Consejeros, yo quiero creer que el presidente de la república es una voz, en ese tema, importante, que deberían de atender», remató.