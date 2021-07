‘Son tiempos de no confiarnos’: Roberto Ramos Alar

Poza Rica, Ver.- Esta mañana el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, supervisó los trabajos de vacunación contra Covid-19 en la Plaza Cívica 18 de Marzo de esta ciudad petrolera, donde dialogó con el personal de servidores de la nación, felicitando a SEDENA, Guardia Nacional, como también al personal de la Secretaría de Salud y Universidad Veracruzana.

Asimismo, al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (ISSTE) por el valioso trabajo que se está realizando para la vacunación contra el virus del Covid-19, a lo largo y ancho del Estado de Veracruz.

Foto: Gabino Escamilla Hernández

Indicando que aún cuando ya las personas adultas mayores de sesenta años de edad, ya fueron vacunados, como también a los 50 a 59 y los de 40 a 49, no son tiempos de confiarse, son momentos de no bajar la guardia y seguirse cuidándose, usando correctamente el cubrebocas o mascarilla, lavarse las manos periódicamente y sobre todo guardar la sana distancia, para evitar un posible contagio de este virus.

De igual forma hizo un llamado a los jóvenes hacer más responsables y no acudir a lugares cerrados con aglomeraciones, no bajemos la guardia, porque en estos momentos Poza Rica, se encuentra en semáforo epidemiológico de color naranja y si no nos cuidamos, sería mortal llegar al semáforo rojo.

Foto: Gabino Escamilla Hernández

Cabe señalar que, en esta visita realizada al módulo de vacunación de Plaza Cívica, dialogó directamente con las personas que acudían a recibir este biológico, invitándolos a seguir las indicaciones sanitarias a no bajar la guardia, porque la pandemia no ha concluido.

Por Gabino Escamilla Hernández