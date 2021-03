«Soy más que telarañas» Tom Holland habla sobre Cherry

Llega el momento en la carrera de todo actor en la que tiene que decidir si se queda en el carril de la fama o experimenta con temas más fuertes. En el caso de Tom, sin duda, Cherry es la película con la que lo hace. Una cinta realmente intensa en la que el personaje principal y su novia pasan por los obstáculos más cruentos de la vida, iniciando con la guerra y siguiendo con las drogas. Para él, sin embargo, este reto le dejó grandes recompensas, aunque admite que no fue fácil. “He aprendido que soy más capaz de lo que pensaba. Cuando me firmaron para este personaje estaba preocupado por la cantidad de trabajo que implicaba hacerlo. Y cuando la terminamos y la vi, me sentí muy orgulloso. Me dio una gran sensación de confianza como actor”.

Y sí, es el tipo de rol que demuestra quién tiene el rango para ir más allá de la popularidad y explorar otros espacios. “Creo que este personaje es una muestra de lo que quiero seguir haciendo más adelante en mi carrera, es un punto de partida. Realmente quería hacerlo bien, porque me quería demostrar a mí y al a industria que aunque amo ser Spiderman y me la he pasado como nunca en la vida haciéndolo, hay más en mí que solo aventar telarañas. Reconocí esta gran oportunidad y, en retrospectiva, no puedo estar más contento de haberlo hecho”.

Fue un rol difícil porque el personaje pasa de ser un adolescente inocente a alguien totalmente devastado por sus decisiones en la vida. El actor elabora al respecto: “Lo más difícil fue cuando él está pasando por el síndrome post traumático de la guerra, hice tanta investigación respecto a cómo es vivir con eso, y sentí mucho el peso y la responsabilidad de que me saliera bien. La parte física y emocional más agotadora de la cinta fue la vida en drogas, cuando estaba abusando de substancias. No creo que podría hacer esta película otra vez”

Para Holland, hablar de un mensaje optimista le provoca cautela: “No creo que diría particularmente que esta cinta se trata de esperanza. Es más una película de batallar contigo mismo un trauma. Sí hay una luz al final del túnel, hay un tipo de salvación, pero en realidad es para las personas que sufren de adicciones y de estrés post traumático en todo el mundo, que sepan que pueden pedir ayuda. Especialmente a los jóvenes que tienen miedo de hacerlo”.

Tom nunca se tomó este rol a la ligera, “entrevisté veteranos de guerra. Muchos fueron muy abiertos, y muchos otros no querían contarle a Spiderman por lo que pasaron. Solo quería hacerles justicia con mi actuación”. Ahora será interesante –tanto para él como para nosotros– ver qué reacciones provoca Cherry, “estoy emocionado por ver cómo va a reaccionar el público en general y mis fans. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. Trabaje tanto para hacer que saliera bien. Y hacia el futuro, no tengo mucha prisa de ver qué viene después. Estoy filmando Spiderman 3 en este momento y es también un gran reto, va todo muy bien, así que me lo seguiré tomando un día a la vez”.

Información de: Milenio