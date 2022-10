SSP pendiente de cumplir recomendación de CEDH: Namiko Matsumoto

Xalapa, Ver.- Integrantes de la Colectiva Mujeres Sobrevivientes de Feminicidio se manifestaron este lunes en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas ubicada en la calle Úrsulo Galván de la ciudad de Xalapa para pedir que las agresiones contra las mujeres que ponen en riesgo su vida sean tipificadas como feminicidio, pues hasta ahora sólo se considera violencia familiar.

Explicó que muchas mujeres sobreviven a la violencia física por la intervención de algún vecino o familiar y que cuando acuden a denunciar son desalentadas por no llevar alguna herida visible y otro tipo de prueba:

«Las sobrevivientes están en un shock extraño, tienen cierta fortaleza y aquí minimizan, los periciales, psicólogos. Estamos cansadas de que digan que es violencia familiar. Las sobrevivientes tienen secuelas de años, psicológicas, emocionales. A veces no tenemos ni una herida porque fue con pistola de uso exclusivo del ejército y te rafagueó. Dispara a quema ropa y no te da por algo, pero de que hay balas en toda tu casa, en tu ropa, en tu coche las hay. Sobreviviste. Cómo le explicar a alguien que sobreviviste y no tienes ni un rasguño».