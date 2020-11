Stalkerware, el software que usan para controlar a víctimas de violencia familiar

CDMX.- El 81 por ciento de los usuarios de Estados Unidos ha sufrido en el último año algún tipo de acoso en juegos multijugador ‘online’, lo que supone un aumento del 74 por ciento respecto a 2019, sobre todo debido a su raza, religión u orientación sexual.

Según un estudio realizado por Newzoo para la Liga Antidifamación (ADL), en el que han participado más de 1.000 usuarios estadounidenses de entre 18 y 45 años, el 81 por ciento de los jugadores de juegos multijugador ‘online’ ha experimentado algún tipo de acoso

el total de jugadores ‘online’ que ha sufrido acoso, el 68 por ciento afirma haber recibido amenazas físicas, acecho y acoso sostenido, en comparación con el 65 por ciento registrado el año anterior.

Los datos del informe de Newzoo recogen un que el acoso en videojuegos en línea ha ha crecido en el último año, en concreto, un 74 por ciento. Y más de la mitad de los encuestados (53%) afirma que sufrió acoso debido a su raza, etnia, religión, estado, género u orientación sexual.

En este sentido, un 41 por ciento de las mujeres y el 37 por ciento de los jugadores de la comunidad LGBTQ fueron acosados, respectivamente, por su género y orientación sexual, mientras un tercio de los jugadores afroamericanos e hispanos experimentó acoso por su raza u origen étnico y el 25 por ciento de las personas discapacitadas fueron acosadas como resultado de su discapacidad.

Por su parte, la religión ha sido otra de las razones por las que los jugadores han sufrido acoso, con cerca del 20 por ciento de los usuarios judíos y el 25 por ciento de los usuarios musulmanes siendo víctimas de acoso en los juegos ‘online’

EL IMPACTO DEL ACOSO

El estudio también muestra que el impacto del acoso en los juegos ‘online’ va más allá de los entornos del juego, ya que el 16 por ciento de los jugadores que sufrieron acoso asegura que se ha vuelto menos social y el 14 por ciento se ha sentido aislado.

Asimismo, uno de cada diez jugadores que ha sufrido acoso en juegos multijugador ‘online’ asegura que ha tomado medidas para reducir los riesgos para su seguridad física y aproximadamente el 11 por ciento tiene pensamientos depresivos o suicidas.

En cuanto a denuncias sobre el acoso, son pocos los jugadores que informan sobre este tipo de hecho, ya que el 13 por ciento de los usuarios afirma haberse puesto en contacto con las empresas de los juegos y el nueve por ciento llamó a la Policía para denunciar o pedir ayuda.

Además, más de un tercio de los encuestados informó a otros jugadores de que había sufrido acoso, pero el 25 por ciento no lo hizo porque pensó que sus experiencias no fueron lo suficientemente perturbadoras.

JUEGOS EN LOS QUE EL ACOSO ES MÁS FRECUENTE

El videojuego de disparos Valorant y DOTA 2 son los títulos en los que los jugadores más acoso han sufrido, con un 80 por ciento de los encuestados en ambos casos. En 2019, DOTA 2 también lideró la lista de juegos en los que los jugadores informaron de acoso en 2019.

En tercer lugar se encuentra el título que combina el fútbol con los vehículos, Rocket League, con un 76 por ciento, seguido de Grand Theft Auto, también con un 76 por ciento de los usuarios que afirman haber experimentado acoso mientras jugaban.

En los títulos Call of Duty y Counter Strike: Global Offensive, el 75 por ciento de los usuarios asegura haber sufrido algún tipo de acoso mientras jugaba, según el estudio.

A pesar de ello, el 95 por ciento de los encuestados asegura que tuvo experiencias sociales positivas mientras jugaba y el 86 por ciento afirma que ayudó a otros jugadores, el 83 por ciento hizo nuevos amigos y el 83 por ciento asegura que sintió que pertenecían a una comunidad.

Entre los juegos citados por los usuarios con los que más experiencias sociales positivas ha tenido se encuentran World of Warcraft, con un 98 por ciento, Rocket League, con un 96 por ciento, y Defense of the Ancients 2, League of Legends y Valorant con un 95 por ciento.