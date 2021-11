Subastan en Nueva York obra de Van Gogh confiscada por los nazis

Estados Unidos.- Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, reporteros del Washington Post, se encuentran trabajando en una biografía sobre George Floyd; el hombre que murió a manos de la policía de Minneapolis el 25 de mayo de 2020. El libro abordará sus inicios y su historia familiar en los campos de tabaco de Carolina del Norte hasta su muerte.

La editorial Viking anunció este miércoles que ‘’His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle of Racial Justice’’, de Samuels y Olorunnipa, saldrá en mayo de 2022, dos años después de que Floyd murió a manos del expolicía Derek Chauvin, hecho que tuvo a otros exagentes como testigos.

Foto: Houston Chronicle

El libro amplía la publicación realizada también por el Washington Post: ‘’George Floyd’s America’’. Dividido en una serie de seis partes, el trabajo periodístico examina el papel que jugó el racismo sistemático a lo largo de los 46 años de vida de Floyd. Su contenido fue acreedor a un premio Polk por sus informes judiciales.

‘’La espantosa muerte de George Floyd, grabada en video, cambió el mundo, ya que millones de personas se sintieron conmovidas por la cruda humanidad de un moribundo que suplicaba respirar’’, dijo Olorunnipa en un comunicado. ‘’Al examinar su vida durante el último año, aprendimos como su lucha por respirar como hombre negro en Estados Unidos comenzó décadas antes de que la rodilla de un oficial de policía aterrizara sobre su cuello’’, agregó el reportero.

La brutalidad policial sobre George Floyd desató una ola de protestas antirracistas en todo Estados Unidos, el fallecido se convirtió en voz y símbolo para las minorías que sufren actos racistas en su día a día por parte de las autoridades.

Foto: El Vocero de Puerto Rico

La editorial perteneciente a la empresa de libros, Penguin Books dio a conocer que la biografía estará disponible a partir del 17 de mayo de 2022.

Con información de Latinus y AP

