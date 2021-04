¿Sufres de hormigueo en la cabeza? estas son algunas causas

México.- Descubre lo que te espera del presente miércoles 31 de marzo de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

ARIES

Habrá un cambio de planes de tu pareja que va a hacerte preocupar. No debes ir más allá de lo que aparenta. Es algo de tu pareja, y solo de ella. Debes darle espacio para que procese un asunto muy íntimo. Cuando decida que puede contarte y hacerte parte de la situación, te lo dirá sin retraso.

Está búsqueda de empleo tuya está a punto de tener un buen resultado. No temas, pues hoy recibirás noticias de que estás por lograrlo. Solo faltan algunos trámites decisivos que debes enfrentar con el mismo rigor que hasta ahora. No bajes la guardia: es un tramo pesado, pero solo porque la cima está cerca.

Atiende esta sensación de vacío. Es tu cuerpo que te dice que es necesario vivir por algo. Un amor, una ilusión, la familia… Toda esta rutina puede hacerte gran daño. Por ello es el momento de llenar a tu vida, nuevamente, de entusiasmo. Es hora de volver a buscar la dicha en aquello que te apasiona.

TAURO

La mayor parte del tiempo el sentido del amor es que no tenga ningún sentido. ¿Por qué estás con esa persona? ¿Qué función cumple en tu vida? ¿Qué te ofrece? ¿Qué le debes? Si no tienes respuesta para ninguna de estas preguntas, no importa. El amor es un flujo de vida tan poderoso que rara vez podemos analizarlo.

Es un día para pensar en tu seguridad y considerar alguna póliza. Un seguro que te cubra a ti, a tus bienes, a tu familia. El futuro es siempre un espacio incierto, en el que puede pasar lo bueno, pero también lo imprevisto. Considera dejar parte de tus ingresos a ese fin, para enfrentar de mejor manera a la incertidumbre.

Eres un signo al que afecta de gran manera la opinión que los demás tienen de ti. Pero esto no debería hacer que actúes de manera diferente. En realidad, debes escucharlos menos, pues el único que sabe lo que necesitas y sobre la persona que deseas ser, eres tú mismo. Y solo debes obedecer a ese criterio.

GÉMINIS

Un beso es el principio del amor, y es su motor más importante. Es la clave para que todo lo que se ha detenido se mueva de nuevo. ¿Tienes dudas y temores? ¿No sabes si tu pareja te ama todavía? Dale ese beso como lo hacías en ataño y verás que toda la magia se renueva con un solo gesto.

Eres demasiado duro con tu equipo. Eres muy duro contigo mismo, pues está en tu naturaleza exigirte tanto como le exiges a los demás, pero no eres realista en lo que pides. No siembres resentimiento ni fatiga, y plantea de nuevo tus objetivos de manera que sean posibles y justos.

La parte más frágil de tu cuerpo es tu esqueleto. De ella depende toda tu fuerza, todas las posibilidades de tu esfuerzo, toda tu apostura, y es por ello que se trata del sistema que la negatividad va a atacar, antes que nada. Aumenta tu consumo de calcio y evita los esfuerzos innecesarios.

CÁNCER

La vida debe ser más que la mera rutina. No dejes que esta relación se pierda en actos repetitivos, sin magia ni esperanza. Deja que el azar y lo imprevisto entren en tu casa. Tu pareja espera ese toque de sorpresa que sabes darle hasta a los momentos más grises. Es hora de que traigas de vuelta al encanto.

Habrá una pérdida, que no será ni cuantiosa ni dolorosa, pero que ante todo debe ser una llamada de atención que debes atender. Necesitas poner orden en lo que haces y en la manera que cada persona de tu equipo cumple con su deber. Ya no se pueden aceptar cumplimientos a medias de parte de nadie.

Camina. Es tiempo de salir de este encierro y recuperar tu mundo paso a paso. Tus paisajes, tus espacios, tus conocidos… No pasees con un destino, sino por la pura alegría de ir y perderte: esa, lo vas a averiguar, es la mejor manera de encontrarse a uno mismo. Así que abre esa puerta y adelante.

LEO

Tienes que respetar los espacios íntimos de tu pareja. Sus cosas, sus cajones, sus dispositivos… Todo ello son zonas vedadas a tu escrutinio y no debes de romper el pacto de confianza. No importan las señalas que creas ver y las sospechas que tengas. Si deseas saber algo, pregúntale directamente.

Este es un buen día para valorar si estás haciendo lo correcto para generar dinero. Sientes que no estás llegando a donde deberías con todo el esfuerzo que haces. Lo que va a resultar de este análisis, si lo haces, es que te dispersas demasiado y que es necesario que te enfoques más, en una sola tarea a la vez.

Hoy es un buen día para dejar de lado todo aquello que es secundario para tu cuidado. Y esto quiere decir que debes dejar de tratar de complacer a tu todo. Con tu aspecto, con tu actitud, con lo que haces… Este día debe marcar el regreso al cuidado de ti mismo. Y prestar oídos sordos a lo que se dice sobre ti.

VIRGO

El mañana le pertenece a aquellos que los ven venir. Y ese es uno de los problemas con tu vida en pareja: ambos se concentran demasiado en las cosas del momento, en las obligaciones cotidianas, y pierden de vista lo que está más allá de sus narices. Es un buen día para plantearse qué futuro desean para los dos

Tienes que ser sincero en cuanto a la capacidad que tienes de trabajar. Estás aceptando más responsabilidades de las que puedes enfrentar, y eso te está haciendo quedar mal por incumplimientos. No pierdas tu prestigio por ello. Además, siempre es bueno conocer hasta donde somos capaces de llegar.

Una adecuada planificación de tu vida y de tus obligaciones van a ser la mejor herramienta que puedes tener contra el estrés. De manera que usa una agenda o alguna aplicación para que tengas un mayor control sobre tu tiempo y sobre todo lo que haces. El control de tu vida: eso es lo que necesitas.

LIBRA

Deja la lucha cotidiana para mañana. Todo guerrero mereces un descanso, pues al fin y al cabo dentro de tu casa se libran otras batallas, menos cruentas, pero igualmente necesarias. En este día debes demostrarle a la persona que amas que estás ahí y que sabes que ella está ahí.

Es necesario que vuelva esa persona que puedes ser. Responsable, comprometida más de acción que de preocupaciones. Se te reclama en las lindes del trabajo y de tu economía. No dejes que las cosas vuelvan al caos, pues tu organización y disciplina son las únicas claves para dar con la salida de este laberinto.

No hay que insistir con ese método que llevas tiempo aplicando para mejorar tu salud. Los productos milagrosos no pueden tomar el lugar de la disciplina y del esfuerzo. Mejor es evitar usarlo, y aplicar las herramientas que siempre te han dado resultado. Se consciente de tus verdaderas necesidades.

ESCORPIO

A veces el amor puede ser una carga pesada. Por ello no dudes en decirlo a tu pareja. Si te sientes rebasado, como hoy. puedes y debes decirle cómo te sientes, de modo que ambos sean conscientes del peso común que lleva, de las obligaciones que les implica cuidarse. Así se darán mayores ánimos el uno al otro.

Te van a proponer un proyecto que parece insensato y poco viable. Y aunque desde el primer momento va a levantar tu suspicacia, debes aceptar ser parte de él. Nade más en este mundo que tú, con todo tu talento, puede sacarlo adelante, y es por ello que acuden a ti. Demuestra, una vez más, de lo que eres capaz.

La tristeza es una carga pesada. Por eso hoy debes renunciar a ella, pues lo irremediable es irremediable, y el pasado es el pasado. Hoy se te concede concentrarte en el hoy y en el ahora, y en este momento lo justo es que sientas, de nuevo, la alegría de vivir.

SAGITARIO

Evita el tono condescendiente y las frases pasivo-agresivas. Sabes muy bien que las palabras pueden herir de muchas maneras, y tú las conoces todos. Es mejor ser claro y directo, y evitar esos juegos de poder. No solo de tu parte: también de tu pareja. No hay razones para seguirse lastimando así.

En a medida que la disciplina no sea parte de tu plan de trabajo, será muy difícil que llegues a alcanzar nuevas metas. La dispersión y la falta de compromiso no van a serte benéficas, y es mejor apostar por un método más riguroso en tu hacer cotidiano. Menos distracciones, menos pereza, y más resultados.

Hoy es un buen día para reconocer aquella parte de tu cuerpo que necesitan atención especial. En este caso: tus piernas y espalda. Acude con un especialista que te ayude a desarrollar las rutinas necesarias. Recuerda que no hay mejor remedio que la prevención. Nunca es tarde para ponerse en forma.

CAPRICORNIO

Una golondrina no hace verano… pero es un gran comienzo. Tu pareja te ha prometido cambiar conductas y trabaja en ello. Hoy va a darte la primera señal a ese respecto. Debes tomarla con entusiasmo y reconocer su esfuerzo. Este será, pues, el primero de una serie de cambios positivos en sus vidas.

Te van a invitar a un proyecto. A pesar de tus dudas iniciales, que no se van a resolver hoy, debes aceptar, pues a la larga este emprendimiento te va a ser de gran beneficio. Únete a la aventura y sobre el camino verás el gran cambio positivo que va a significar en tu vida profesional.

No debes temer a visitar al médico. Sea lo que sea lo que pueda decirte será de gran beneficio para ti. Siempre es bueno saber el estado del propio cuerpo, para ver por dónde podemos comenzar a mejorar. De modo que acude a esa cita: vas a comprobar que tienes la salud de un roble.

ACUARIO

La idea del amor no es la de desvanecerse el uno en el otro, sino estar juntos sin perder la individualidad de cada uno. Por ello es importante que, a pesar de vivir en pareja, la persona que más y tú conserven, cada uno por su lado, sus amigos, sus actividades y sus lugares especiales. El amor nos permite ser.

Es un buen día para ver de qué manera puedes hacer más en menos tiempo. Sí: debes ponerte a prueba y mejorar tus marcas. De conseguirlo, vas a beneficiarte, pues vas a conseguir ser más productivo con menos esfuerzo. Vale la pena intentarlo. Los astros creen que vas a conseguirlo.

Hoy debes comenzar a convertir tus sueños comunes en sueños lúcidos. Es decir: en sueño de aprendizaje. Para conseguirlo adquiere un cuarzo de color blanco, y ponlo bajo tu almohada. Este tipo de cristal concentra la energía iluminadora de los sueños, y los reconvierte en objetos de gran valor y aprendizaje.

PISCIS

Los celos pueden un verdadero demonio si no les pones freno. Y eso es lo que debes hacer hoy mismo. Te dejas llevas por suposiciones que no tienes fundamento, fuera de lo que sabes a medias y de lo poco que te han dicho. Tu pareja es leal y no tiene ningún plan oculto: todo está en tu mente y nada más.

Deja que las cosas fluyan por sí mismas. Este no es un momento para que te intervengas sobre el diseño que ya está trazado, pues tus miedos y dudas podrían echar por tierra el esfuerzo invertido. Hoy debes dejar que las semillas sigan su curso, y saber esperar hasta el momento de la cosecha.

Hoy debes ir con tranquilidad a esa cita médica. Te ha dado miedo acudir, pero es necesario que lo hagas, pues son una adecuada revisión, verás que se desvanecen todos tus miedos. Es simple y es directo: ya no es escondas de lo que sabes necesario. Y podrás ver con mejor cara al futuro.

