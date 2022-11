Sujetos armados atemorizan a vecinos de Comalteco, en Espinal

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que su Gobierno ya se encuentra en negociaciones con trabajadores de Mexicana de Aviación para adquirir dicha marca y usarla en la nueva aerolínea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

«Se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema, y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje en avión”, puntualizó el mandatario mexicano.

“Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados, y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación, eso no les gusta a nuestros adversarios”, dio a conocer en la conferencia matutina llevada a cabo en Mérida, estado de Yucatán.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, que sigue sin tener comprador, será parte del proyecto para viajes especiales, sobre todo a Europa.

“Es que es un avión tan lujoso que le daba pena a los posibles compradores y además no se puede reconvertir, fue hecho a la medida, no se puede convertir en avión de pasajeros, es para 240 pasajeros en situación normal, pero tiene 80, porque son sillones muy cómodos, y tiene sala de juntas, y tiene alcoba, entonces todo eso, y tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros, usar los 240 lugares”, subrayó.