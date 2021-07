Suman esfuerzos en Gutiérrez Zamora para que Fiesta Patronal 2021 no muera

Gutiérrez Zamora, Ver.- Aunque no será una celebración a la que los zamoreños, familias de municipios vecinos y turistas están acostumbrados; las fiestas en honor a «Nuestra Señora del Carmen» celebradas tradicionalmente el 16 de Julio y que se llevará a cabo de manera coordinada entre el ayuntamiento de Gutiérrez Zamora y la Parroquia del Carmen, se efectuará bajo las estrictas normas sanitarias que recomienda la Secretaria de Salud de Veracruz.

«Nuestra Señora del Carmen», también conocida en otras partes del mundo como «Virgen del Carmen» y «Santa María del Monte Carmelo», es una de las diversas evocaciones de la Virgen María. Es además símbolo del encuentro entre la Antigua y la Nueva Alianza, porque fue precisamente en el monte Carmelo donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo escogido contra los paganos.

El párroco Arturo Jiménez Garza reconoció la importancia de «Nuestra Señora del Carmen» en la cultura mexicana y en general la herencia hispánica que promueve la fe y devoción para venerar sus milagros: «La tradición de acudir a dar gracias a la patrona de México se pasa de generación en generación, en la actualidad hay padres que traen a sus hijos vestidos de Juan Diego, los presentan a la virgen y dan gracias por la vida.

La Parroquia del Carmen llamó a los fieles a acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios, incluso pidió limitarse sólo a las misas y en caso que participen en los festejos usar las medidas sanitarias recomendadas: «Los invitamos a limitarse a la celebración eucarística», expresó el párroco de la Iglesia del Carmen.

Foto: Juan Manuel Ferretiz

Por su parte, el alcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales, expresó que lamentablemente, por la contingencia sanitaria la celebración de «Nuestra Señora del Carmen» que tradicionalmente se hacen en el municipio, éste año dará un giro radical: «Las celebraciones que hacíamos año tras año no van a ser igual. No habrá Feria, pero para no dejar morir esta tradición junto con la Parroquia vamos a hacer la celebración eclesiástica».

El Presidente Municipal sostuvo que no se puede dejar de lado a la «Patrona de la Ciudad»: «Nosotros como ayuntamiento estamos coordinando el paseo en lancha de Nuestra Señora del Carmen por el río Tecolutla con todos los pescadores que en verdad están poniendo su granito de arena en participación»

Las celebraciones de «Nuestra Señora del Carmen» iniciarán el próximo jueves 15 de Julio en punto de las 7:30 donde se le dará el recibimiento en la Parroquia de la ciudad. Para el viernes 16, a las 7:00 de la mañana está programado que un mariachi le cante Las Mañanitas. Aunque es un evento al que no se le ha dado tanta difusión, para evitar aglomeraciones de personas, pues ya conocen de estas fiestas; se espera que haya una numerosa participación.

Una hora después de Las Mañanitas, en punto de las 8:00 de la mañana La Parroquia del Carmen que titula el padre Arturo Jiménez Gazca le ofrecerá una Misa. Hasta el entendido, habrá una colaboración entre iglesia y gobierno municipal para invitar a las personas que acudan a esta eucaristía, a que usen cubrebocas, traten de mantener distancia y usen gel antibacterial en el momento de que entren a la iglesia.

Para las 12:00 horas se ofrecerá otra misa de Acción de Gracias por parte de las Hermanas Carmelitas a las 5:00 de la tarde se llevará a cabo una procesión por las principales calles de Gutiérrez Zamora. Al terminar esta actividad, está programado que entre 6:30 y 7:00 de la tarde, «Nuestra Señora del Carmen» sea recibida por un numeroso grupo de pescadores, quienes junto a las autoridades eclesiásticas y del gobierno municipal de esta ciudad, le darán un paseo en lancha por el río Tecolutla.

Wilman Monje Morales

«Según el programa, al regresar del río se conducirá a la Patrona de la Ciudad al parque central donde se le ofrecerá otra misa y música con mariachi. «Las actividades en la plaza también se afectarán bajo las estrictas medidas sanitarias y de seguridad, a pesar de estar en una zona abierta y ventilada. Posiblemente se nos critique por manejar los protocolos sanitarios de manera estricta, pero es para salvaguardar la salud de las personas que acudan a la celebración», expresó Wilman Monje.

Hay que destacar además de la coordinación entre el gobierno municipal y la parroquia del Carmen, la participación de los pescadores, pues en su respeto y devoción a la virgen; se calcula que podrían participar entre 15 y 20 embarcaciones, que acompañaran a «Nuestra Señora del Carmen» en su recorrido a lo largo del río Tecolutla.

En la plaza, un experimentado equipo estará a cargo de los Fuegos Pirotécnicos, con lo cual se estaría cerrando los festejos de «Nuestra Señora del Carmen»: «Es muy lamentable que no podamos celebrar a la Patrona del Pueblo como en años anteriores. La pandemia sigue causando estragos en la sociedad, sin embargo los zamoreños somos un pueblo de gente fuerte, recia, luchona que sabremos salir adelante. No celebramos como nos hubiera gustado, pero tampoco permitiremos que esta tradición no se cumpla en nuestra ciudad», dijo finalmente Wilman Monje Morales.

Por Juan Manuel Ferretiz