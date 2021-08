Sumiko Mitzuko, pierde la batalla contra COVID-19

Estados Unidos.– Queen es una de las bandas más icónicas de todos los tiempos en la historia del rock y de la música en general, por lo que cuando salió la película de “Bohemian Rhapsody” fue un rotundo éxito cuando en cines. Ahora tres años después de su estreno, ya se habla de una secuela de la historia de Freddie Mercury.

Después de cuatro premios Oscar y una gran cantidad de dinero que dejó para los integrantes de la banda, Brian May decidió revelar una noticia que llenó de gusto a más de un fan de Queen, pero sobre todo de Freddie Mercury, ya que confirmó que se está preparando una segunda parte de la historia.

Durante una transmisión en vivo en Instagram en IndieWire, el guitarrista de la banda confirmó un tema que le sacó una sonrisa a más de uno, ya que confirmó que ya están lanzando algunas ideas para continuar con la historia biográfica sobre uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos; dentro de las declaraciones dejó claro que será difícil extender el gran éxito de la primera, pero todo apunta a que se hará una secuela.

No es una tarea fácil

Como ya se comentó, May sabe que no será fácil poder igualar el éxito que tuvo la primera película, ya que las críticas siempre fueron positivas dentro de los fans de Queen y además de los grandes galardones que se llevó en el mundo cinematográfico.

“Lo estamos revisando. Hemos estado viendo algunas ideas. Va a ser difícil porque ninguno de nosotros pudo haber predicho el éxito masivo que iba a tener. Pusimos nuestro corazón y alma en hacerla y nadie hubiera predicho que sería más grande que lo que el viento se llevó. Pero sí, estamos pensando en cómo podría ocurrir, pero tendría que ser un gran libreto. Va a tomar un rato el descubrirlo”, sentenció.

A pesar de dar esta noticia, May no dio más información sobre lo que se puede esperar de cara a la secuela, tampoco cuando comenzarían el rodaje o sobre el elenco, ya que se tendría que volver a ver a Rami Malek como Freddie Mercury.

