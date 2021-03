Supremacistas ponen en riesgo a mexicanos en EU: Marcelo Ebrard

Mientras exista presencia de grupos supremacistas en Estados Unidos, será latente el riesgo de agresiones a los mexicanos y en general, a integrantes de la comunidad hispana, consideró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En el marco de la inauguración del Instituto Digital César Chávez (IDCC), que promoverá la defensa del español y su cultura entre las comunidades mexicanas y de origen latino en los Estados Unidos y Canadá, el funcionario señaló que este organismo surge como una reflexión a raíz de los acontecimientos del 3 de agosto de 2019, en El Paso, Texas, donde perdieron la vida 22 personas, varios de ellos hispanohablantes y que según palabras del agresor, Patrick Crusius, eran parte del fenómeno de “invasión hispana a Texas”

“Entonces, ahí el emplazamiento es a toda la comunidad México-norteamericana; en general, a toda la comunidad de habla hispana porque el elemento que se postula como el punto esencial que delimita los frentes de batalla en contra de nuestras comunidades es la lengua, no es un acto de racismo nada más, es un tema de más peligro, más elaborado, no porque el racismo no sea peligroso, pero en este caso se convoca o puede convocar a muchas más personas con una posición más compleja para nuestra comunidades.