Supuestos acusadores olvidan el desastre que dejaron en Veracruz

Cuitláhuac García levanta el desastre que dejaron los panistas

• Lamenta el diputado Gómez Cazarín que Marko Cortés intente sacar raja política de lo que sucede en Veracruz.

Los panistas parece que no tienen memoria y olvidan que son ellos los causantes de la desgracia que hoy enfrenta Veracruz en materia de inseguridad y economía, afirmó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, quien añadió que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha asumido la responsabilidad de revertir la situación y mantener al estado en un ambiente de paz y desarrollo social.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado reconoció también que el mandatario estatal ha hecho en tres años lo que ninguno de sus antecesores de la última década al combatir frontalmente la delincuencia, “no como en el pasado panista cuando se dejaron de hacer las cosas y hoy vivimos las consecuencias de esta omisión, que es una manera de proteger y hacerse cómplice”.

Asimismo, el legislador lamentó que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, lejos de solidarizarse con los veracruzanos, o mínimo disculparse porque fue su partido el responsable de la difícil situación que vive el estado, intente sacar raja política atacando, sin fundamento y desde la comodidad de su hogar, la actuación de un gobernante que desde el primer día de su administración trabaja sin descanso para todas y todos, sin siglas partidistas ni colores.

Gómez Cazarín reprocho “el cinismo de personajes como Marko, que deberían entender que los veracruzanos ya no quieren más gobiernos panistas, y la prueba está en la aplastante victoria del ingeniero Cuitláhuac, en 2018, sobre su competidor, por cierto de apellido Yunes, y que han sumido a su partido en el desprestigio. No tienen autoridad moral para hablar de seguridad en el país. No tienen vergüenza”, señaló.

Por otra parte y ante los infundados ataques contra el Gobernador por parte de la oposición y demás personajes, el legislador dijo que las diputadas y los diputados de Morena de Veracruz cierran filas en torno a Cuitláhuac García Jiménez, convencidos de que es un gobernante que, a diferencia de los del pasado, se ha dedicado a combatir la corrupción. Advirtió que “sabíamos que esto traería una ofensiva mediática acusando presunta persecución política, pero la ley es clara y debe acatarse, no es negociable”.

Por último, subrayó que los panistas como Marko Cortés deben dedicarse a trabajar para intentar convencer al electorado con hechos y resultados positivos, no con señalamientos falsos como lo vienen haciendo. “La Cuarta Transformación ha ido creciendo en todo el país y no tengo la menor duda de que en las siguientes elecciones el pueblo reafirmará su confianza eligiendo gobiernos morenistas”, concluyó.

