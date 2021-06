Suramérica es foco global de muertes por Covid: The Wall Street Journal

Más de 40 millones de habitantes en la zona suroeste de los estados unidos, están sufriendo de calor agobiante, el cual ya ha batido record histórico, mientras tanto las autoridades exhortan a la población a mantener las medidas necesarias para evitar golpes de calor.

Foto: Infobae

La costa oeste de los Estados Unidos continúa sufriendo una ola de calor “peligrosa y sin precedentes”, lo que ha llevado a batir numerosas marcas históricas de altas temperaturas en varias zonas del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).

«No hay una manera fácil de decir esto, así que iremos directamente al grano: va a hacer «mucho» calor durante un largo tiempo», informó en Twitter el Servicio Meteorológico Nacional en Salt Lake City.

La causa de estas altas temperaturas es una enorme cresta de altas presiones, comúnmente conocida como cúpula de calor, que está ganando fuerza rápidamente sobre el oeste de Estados Unidos. Una combinación de descenso del aire, cielos despejados y una prolongada radiación solar hará que las temperaturas se sitúen esta semana entre 5,5°C y 13°C por encima de los valores esperados para la temporada.

Foto: CNN . La Cúpula de Calor.

Por ejemplo toda la semana, Phoenix ha estado ardiendo con temperaturas que superan los 46° C (115° F). La máxima del viernes estableció un récord de 47° C (117° F), después de haber roto otro récord de 48° C (118° F) el jueves. Esta semana también se superaron récords diarios en Arizona, Nevada y California, incluidos 53° C (128° F) en el Valle de la Muerte el jueves.

Por lo anterior, autoridades, agrupaciones civiles y ciudadanía de ese país se han sumado para atender las zonas más vulnerable, en donde en próximas fechas seguramente entregarán reporte de los daños por estos intensos calores.

Foto: Latinos en E.U. aminoran el calor con humor.

Con Información de CNN en Español / Los Ángeles Times