Suspenden grito de Independencia por Covid-19 en Gutiérrez Zamora

Tuxpan, Ver. – Por los suelos es como estuvieron las ventas de los artículos alusivos al mes patrio, pues al estar el municipio en semáforo rojo por el número de pacientes hospitalizados por COVID-19, por segundo año consecutivo se suspendió la ceremonia del tradicional Grito de Independencia, misma que se llevará a cabo de manera virtual, además de suspenderse el tradicional desfile cívico-militar, por lo que las ventas de los artículos patrios no fue la esperada.

La señora María del Carmen Rodríguez, quien desde hace varios años se dedica a la venta de artículos señaló que la situación económica fue otro de los factores que impidió que se presentara un incremento en las ventas.

“Si no hay dinero no hay venta”, resaltó que desde hace unos años la venta de estos artículos ha venido decayendo y no porque la gente no se sienta orgullosa de ser mexicano, sino porque esta guarda los adornos de años anteriores, para utilizarlos nuevamente.