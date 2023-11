Suspenden temporalmente eliminación de fideicomisos del Poder Judicial

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso destinar fideicomisos recortados al Poder Judicial de la Federación, que ascienden a poco más de 15 mil millones de pesos, a los damnificados de Guerrero por el paso del huracán Otis.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que integrantes del Poder Judicial sean parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para los afectados por Otis en Guerrero.

«¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones para apoyar a los damnificados de Acapulco, y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy yo dando a conocer”, dijo.

“Es que tendríamos qué esperar a que se publique la Ley de Ingresos, el Presupuesto y luego ver si si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir ‘estamos de acuerdo’, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores, porque ellos están solicitando 84 mil millones de pesos en el presupuesto para el año próximo, así es ¿no?”, argumentó

“Que se le autorice su presupuesto, es una propuesta. Yo no decido, lo van a decidir en el Congreso, que los 15 mil (millones) del fideicomiso se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo en conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados. Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo (sería el acuerdo)”, explicó.