Suspensión de la despenalización de la marihuana fue con fines electorales, reclaman activistas

Xalapa, Ver. – Entre música, comida y baile los locatarios del Mercado Jáuregui celebraron la tarde de este miércoles el 62 aniversario de este centro de abastos ubicado en el centro de Xalapa.

Por la mañana, a las 8 el Arzobispo Hipólito Reyes Larios oficio la misa de acción de gracias y se cantaron las mañanitas.

A partir de las 2 de la tarde se bajaron las cortinas de los accesos para hacer los preparativos de la comida. En los pasillos cerca de las carnicerías fueron acomodadas las mesas y los manteles.

La marimba amenizó la primera parte y ya cerca de las 3 de la tarde comenzó a llegar el equipo de luz y sonido para la parte final de este festejo.

El Jáuregui resistió a los golpes a la economía desde el 2020 a causa de la pandemia y poco a poco aumentan las ventas de comida, frutas y verduras, carne, flores, hierbas medicinales, productos esotéricos, zapatos, ropa y otros productos.

Son alrededor de 500 locatarios, que prácticamente hacen toda su vida en los pasillos del Mercado Jáuregui.

«Tengo 70 años y me criaron mis padres aquí en el mercado. Me trajeron de 15 días. Me criaron el un cajón, en un pasillo…en el mercado viejo. Quiero mucho al mercado. Me considero hija del mercado», comentó Rosa María Mendoza mientras terminaba de acomodar rosas con su esposo en su local ubicado frente a las pollerías.