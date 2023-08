Suspensiones provisionales de justicia federal no son por errores de Fiscalía o Poder Judicial

Xalapa, Ver.- Las suspensiones de la medida cautelar de la prisión preventiva que juezas, jueces y magistradas y magistrados federales han otorgado a través de juicios de amparo a presuntos delincuentes detenidos y encarcelados en Veracruz no derivan de errores o falta de sustento en los procesos judiciales a cargo de la Fiscalía General del Estado o del Poder Judicial del Estado de Veracruz aclararon sus titulares Verónica Hernández Giadáns y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

“Las suspensiones provisionales las están concediendo en un simple formato. No se pronuncian si hubo una buena o mala argumentación por parte de las partes que convergen en una audiencia, tampoco se manifiestan en relación a las circunstancias del caso y mucho menos en relación de los derechos de las víctimas” explicó la presidenta del Poder Judicial.

La fiscal general lamentó que las recientes resoluciones federales ni siquiera permiten el uso de la voz a la Fiscalía en las respectivas audiencias a cargo del juez de control y enfatizó que es falso que la Fiscalía no pudiera argumentar para mantener a los presuntos criminales en prisión preventiva o domiciliaria:

“Los jueces federales en sus determinaciones requieren al juez de control para que lleve a cabo una resolución en audiencia sin darle el uso de la voz a la Fiscalía. Lo obligan a que dicte cualquier otra medida que no sea la prisión oficiosa o la justificada y a veces ni si quiera la domiciliaria. Es muy grave. Como fiscal sí defiendo el trabajo de la trilogía, porque es falso lo que muchos medios han querido hacer ver. No es una deficiencia, al contrario, no han declarado inocente a nadie. Lo único que se está debatiendo es la medida ya la Fiscalía no dan derecho de voz para defender la justificada. Es muy grave”.

Ambas argumentaron que el hecho de que ninguno de los que han obtenido la suspensión de las medidas cautelares haya sido declarado inocente demuestra que los procesos legales en su contra están justificados, es decir, que no es por errores o deficiencias en los procesos legales.

“El federal no está concediendo las suspensiones provisionales por falta de argumentación de tal o cual actor dentro de la audiencia, simple y sencillamente en un simple formato adelanta el análisis de fondo del acto por el cual se ampararon, de una manera muy superficial, eso es lo que manifesté y es lo que está pasando en todos estos asuntos…Aquí no estamos analizando si es un problema de Fiscalía o un del juez que no haya una argumentación y motivación suficiente, simplemente están concediendo las suspensiones condicionales en un formato en el que incluso, muchas veces no le ponen siquiera el delito, solamente el nombre y adelante” añadió la magistrada presidenta del PJEV.

Sin embargo, al quedar prácticamente libres los presuntos responsables se pueden dar a la fuga y con ello complicar tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial su detención una vez que sean señalados culpables.

Por Héctor Juanz