Taller antisecuestro y antiextorsión a funcionarios de Poza Rica

Tihuatlán, Ver.– Protección Civil exhorta a la población a no molestar y retirar los enjambres de abejas para evitar las picaduras, ya que pueden poner en riesgo la vida de quienes lo hacen sin el equipo adecuado, esto ante su llegada por la temporada de floración.

El director de PC, Ismael Callejas Guzmán, informó que aunque la presencia de abejas es mayor entre los meses de abril y mayo, durante el periodo de enero- marzo ya se presentan casos atendidos, como a la fecha en la zona conurbada con el registro de ocho.

Destacó que existe coordinación permanente con productores apícolas del municipio, a quienes se les entregan las abejas rescatadas, aprovechando su disposición, conocimientos y el equipo del que disponen en sus apiarios.

“Entre las recomendaciones se menciona prestar atención al zumbido que indica la presencia de un nido o enjambre de abejas, no molestarlas, cuando se trabaja cerca, no utilizar ropa con colores oscuros ni perfumes, ya que esos factores las irritan y despiertan en ellas respuestas defensivas; así como no tratar de eliminarlas mediante plaguicidas caseros”, refirió.