«Tato» Vega le salva registro a Fuerza por México en Veracruz

Boca del Río, Ver.- Dulce María de la Reguera Gómez «La Nena», envió un emotivo mensaje a quienes votaron por ella el pasado 6 de junio, aunque no logró el objetivo de conquistar la alcaldía de Boca del Río, «me siento, como cuando me divorcie», señaló.

«Ustedes saben que el voto…no fui ganadora de la alcaldía de Boca del Río, pero quiero agradecer tanto, porque deberás para mí fue un honor estar participando en esta contienda», expresó en video a la entrada de su hogar, donde lucía un vestido negro.

«¿Saben cómo me siento?, les voy a decir cómo me siento, me siento como cuando me divorcié, ya saben, así como triste, pero al mismo tiempo contenta, porque yo hice todo lo posible para ganar, pero pues no fue así», relató al tiempo que aseguró dio lo mejor de ella durante la campaña electoral que se desarrolló en mayo.

Con la expresión al borde de las lágrimas, agradeció a toda la gente que caminó con ella día a día y en cada colonia, pues aseguró le ayudaron a volver a creer en ella misma.

Foto: Web

«Me ayudaron a volver a creer en mí, ¿adivinen por qué?, porque cuando uno se va volviendo así ya grande, como uno se siente ya, así como olvidada, ¿y qué creen?, yo no me sentí olvidada, me sentí muy querida, me sentí muy querida por el pueblo, por las colonias», dijo con los ojos llorosos.

Señaló que muchas ex alumnas, amigos y nuevos conocidos se sumaron a su proyecto personal, y le refrendaron el cariño, «yo decía, es que sí me quieren, y yo también los quiero, entonces, cada uno de los votos, que fueron 18 mil, les quiero decir que no se dieron un peso por ellos, yo sé que ustedes votaron por mí de corazón, y ese es mi agradecimiento», expresó la educadora.

Finalmente, pidió al alcalde electo – Juan Manuel Unanue Abascal-, que cumpla todo lo que prometió y que convierta a Boca del Río en un municipio digno, tal como ella lo deseaba, aunque los números no le favorecieron para lograr su cometido.

Por Alejandro Ávila