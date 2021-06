Tatuaje de John McAfee, habla de la muerte del pionero de los antivirus

John McAfee, pionero de los antivirus, quien según versiones oficiales se suicidio este 23 de junio, llevaba en su brazo un tatuaje peculiar que arroja datos sobre su muerte, este revelaría que no fue suicidio.

John McAfee murió este miércoles en una prisión de Barcelona, por suicidio apuntaron las autoridades de esa ciudad, fue encontrado muerto en su celda el mismo día que se aprobó su extradición a Estados Unidos.

Foto: El magnate aseguró que no se suicidaría.

En redes sociales ha resurgido la foto de un tatuaje en donde John McAfee denuncia haber recibido amenazas de muerte de autoridades de Estados Unidos, entidad que buscaba la extradición de McAfee por evasión de impuestos, el magnate aseguraba que lo querían matar y hacer pasar el acto por suicidio.

«Recibo mensajes sutiles de oficiales de Estados Unidos, que en efecto me dicen: Vamos por ti McAfee, te vamos a suicidar. Me hice un tatuaje sólo por si acaso. Si me suicidio, no lo hice. Estaba loco. Chequen mi brazo derecho«, decía el el tuit, del 30 de noviembre de 2019, y la foto de su tatuaje.

Un año después fue contundente al recordar que él nunca se suicidaría. Lo hizo a través de un tuit, el 15 de octubre del 2020 y ya encarcelado.

Foto: El Confidencial.

Sin embargo, el tribunal descartó que John McAfee fuera perseguido por “cuestiones políticas, de ideología o similares”, alegando que no había indicios.

No obstante, por el tatuaje cuya foto publicó en 2019 con la leyenda “si dicen que me suicidé, es mentira”, ha puesto a dudar a cientos de personas, pues el mismo tatuaje les señala lo contrario al suicidio.

John McAfee fue detenido tras una notificación de Interpol, a petición de los Estados Unidos. Se encontraba en la lista de los más buscados.