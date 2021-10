Taxistas de CAXA acusan supuesta detención arbitraria a uno de sus compañeros

Xalapa, Veracruz.- Alrededor del 25 por ciento de negocios en Xalapa migró sus ventas a las redes sociales, ya que con motivo de la pandemia por COVID-19 el comercio digital se volvió no sólo una opción, si no la alternativa para mantenerse activos y no cerrar.

Empresas de venta en línea y de entrega de productos como Mercado Libre, Amazon, Uber y Didi han aprovechado este fenómeno y ahora son una opción en las cual los compradores de productos y servicios pueden recurrir.

Para que más comercios, principalmente los establecidos aprovechen estos beneficios, la Dirección de Desarrollo Económico ofrecerá 28 charlas y capacitaciones, consultorías, mesas de negocios, durante la “Semana del Desarrollo Económico”, a partir del lunes 25 a las 10 de la mañana, esto en modalidad virtual.

Gerardo Martínez Ríos, titular de esta área destacó que el año pasado participaron alrededor de seis mil personas, cifra que se pretende superar.

Destacó que Mercado Libre inició operaciones en Xalapa con un centro de distribución que va a ayudar a los comercios locales a llegar más rápido en la entrega de productos y en abaratar costos de traslado para los clientes.

“Ellos ya tienen sus camionetas para llevar los productos (…) Alguien que tenga un tostador o venta de café, ya le va a salir más barato la distribución de Mercado Libre y acortar los tiempos de respuesta en ese sentido”

Amazon, nos van a explicar cómo vender mejor en plataformas digitales. Cómo ofertarlos, qué fotografías debes meter, agregó.

En el caso de DiDi, ayudará a mejor la entrega de comida. Actualmente se han integrado más comercios.

Acompañado de empresarios que representan a este gremio en la ciudad, destacó también que de esta forma se evita el cierre de negocios afectados por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

Por Héctor Juanz