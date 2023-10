Taylor Swift adelanta el estreno del filme ‘The Eras Tour’

Estados Unidos.- Taylor Swift anunció que el estreno de su filme ‘Taylor Swift: The Eras Tour‘ se adelantaría al 12 de octubre en Estados Unidos y Canadá.

La autora de ‘August’ informó por medio de redes sociales que el adelanto de un día respondía a “la demanda sin precedentes” de parte de sus seguidores y que además añadirían nuevos horarios en las proyecciones para el viernes.

La cinta es un recorrido de tres horas de las actuaciones que Swift realizó por el mundo con su gira homónima y llegará el 13 de octubre a 90 países.

🩵 PREMIERE DAY 🩵 Andddd I can’t really wrap my head around this but…. Look what you genuinely made me do: Due to unprecedented demand we’re opening up early access showings of The Eras Tour Concert Film on THURSDAY in America and Canada!! As in… TOMORROW. We’re also adding… pic.twitter.com/IUp17aGVvn

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 11, 2023