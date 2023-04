¿Te gustan los pueblos fantasma? Conoce algunos que puedes visitar en EU

México.- Abril no necesita introducción, es el mes de los primeros eclipses del año, de Mercurio retro en Tauro, del primer tránsito importante entre Saturno y el Nodo Norte… Es un golpe de energía repleto de cambios en los que repasar tus horóscopos de 2023 te ayudará a encontrar nuevos caminos que te permitan tener un crecimiento personal.

La rueda está girando y está manifestando una realidad completamente distinta a la que conocemos, al menos a la que conocemos hasta hoy. Tienes que prestar mucha atención a este mes no solo para entender hacia dónde apunta el resto del año, sino los próximos 20 años. Así de importante es.

Foto: Semana

Este es el horóscopo de abril 2023 para cada signo

Aries

El mes te favorece para tocar puertas, buscar oportunidades laborales, reunirte con personas clave y revisar un proyecto financiero, pero NO decidas nada definitivo, hasta el 14 de mayo. Abril inicia con la energía correcta para empezar a construir una nueva historia o dinámica en tu casa. Emocionalmente, te puedes sentir más cómoda después de un cambio o decisión familiar reciente, con cimientos profundos que poco a poco te darán más firmeza y estabilidad que la que sentías al inicio del año.

La luna llena de este mes brilla el 6 de abril. Como lo anuncian los horóscopos de abril, es un portal para cambiar la hoja y descansar un poco antes de escribir un nuevo capítulo en pareja. Algunas de ustedes estarán terminando una relación cerca de estas fechas, pero no es un final sorpresivo, porque de alguna forma el distanciamiento y la ruptura, ya se venían anunciando.

Entre el 6 y el 20 de abril la energía te favorece en grande para negociaciones, compras, ventas, lanzamientos y todo aquello que estés haciendo para manifestar abundancia y reconocimiento. Si eres de las Arianas que decidieron hacer de 2023 el año para emprender un negocio, abril es clave para el éxito de tu proyecto

Pero no se te olvide, el 21 de abril, un día después del eclipse, inicia Mercurio retro en esta misma zona de tu carta. Lo que hará que todos estos planes laborales y financieros, deban de pasar por una segunda revisión. Puedes renegociar, revisar, retomar propuestas, pero guarda la decisión final hasta el 14 de mayo.

El 11 de abril, Venus comienza su ciclo en Géminis, un momento ideal para hacer nuevos amigos que poco a poco se conviertan en un nuevo socio o pareja. Y también para retomar la conversación con algún prospecto que había desaparecido. Esta energía es la misma que te favorece para armonizar la relación con tus hermanos, tus mejores amigos y hasta tus vecinos. Esta energía estará disponible hasta el 6 de mayo.

Durante los días cercanos al 13 de abril, un hombre importante puede salir de tu vida. También puedes empezar a preparar un final que te lleva a dejar atrás un proyecto que perseguías con la intención de lograr crecimiento profesional o algún tipo de reconocimiento. Es un final sutil que irá manifestando poco a poco.

El 14 de abril, Saturno hace un tránsito crucial con el Nodo Norte, haciendo que durante la segunda mitad de abril debas de tomar las riendas de tu vida con las dos manos. Si ya te sabes lista para ponerte en primer lugar, esta energía te favorece para cerrar ciclos y prepararte para los nuevos inicios que el segundo semestre del año guarda para ti.

El 20 de abril tenemos el primer eclipse del año. Un eclipse el grado 29 de Aries que te ayudará a decidirte para empezar un nuevo proyecto o negocio, uno que además te permita apostar por tu talento y experiencia. Es un portal muy favorable para tu economía, pero no se te olvide que debes poner tu nombre, marca o imagen en primer lugar.

Entre el 20 de abril y el 20 de mayo puedes poner orden en tu mundo material y económico. Puedes aprovechar estas fechas para retomar pláticas y volver a revisar propuestas que te permitan abrirte camino en lo profesional y así, generar una nueva fuente de ingresos o un mejor contrato.

Otro tránsito importante este mes es Mercurio retro, que va del 21 de abril al 13 de mayo, márcalo en tu agenda porque en esas fechas es mejor no mover tu dinero, no hacer inversiones o compras importantes, por el contrario. Debes de sentarte y hacer números, revisar tus finanzas a detalle y descubrir todas las fugas que puedes estar teniendo.

Mercurio retro, puede hacer que tengas gastos inesperados o hasta una pérdida material, así que cuida bien tus cosas.

Tauro

¡Vaya mes que tienes de frente! El Sol llega a tu signo minutos después del primer eclipse del año, y tu temporada de cumpleaños ocurre con Mercurio retrógrado en Tauro. Así que este es el mes en el que tienes que ponerte a cuentas contigo misma, antes de brincar a esos nuevos inicios que, realmente, no estarán disponibles hasta el 14 de mayo.

Como lo anuncian los horóscopos de abril, la primera semana del mes es para que puedas dar pasos que te ayuden a expandir tu comunicación y las ideas se han ido transformando en tu mente, probablemente tienes nuevos proyectos que quieres echar a andar, nuevos temas y materias que quieres explorar, y viajes que quieres emprender. Y así es como debes empezar abril.

El 6 de abril tenemos una luna llena, un evento que puede traer finales en tu lugar de trabajo, en un proyecto laboral o dentro de ese espacio al que vas todos los días para ser productiva. Si habías estado enferma, esta luna te puede ayudar a terminar un tratamiento, y recuperar tu buena salud.

Mercurio en Tauro, vigente del 6 al 20 de abril, marca el momento en el que recibes información y pláticas que te ayudarán a acelerar cualquier proceso de manifestación personal. Abril te pone social, comunicativa y con ganas de ponerte en movimiento. Te vas a sentir inspirada y llena de nuevas ideas. Y si necesitas, puedes aprovechar para iniciar la conversación con quien quieras, para poder reestructurar tus planes, llegar a acuerdos o cerrar negociaciones.

Con calma, porque el 21 de abril comienza Mercurio retro en tu signo, así que estructura y reestructura tus ideas y tu discurso las veces que sean necesario, pero guarda la decisión final hasta el 14 de mayo.

Venus llega a Géminis el 11 de abril, desde ese día y hasta el 6 de mayo, Venus te favorece para que te enfoques a construir un proyecto o negocio que traiga abundancia y éxito económico a tu camino, es el tipo de energía que no debes dejar de aprovechar.

Un evento alrededor del 13 de abril, puede hacer que tus emociones estén fluctuando hacia la negatividad, especialmente si te tienes que despedir de una relación a distancia o de un proyecto que te permitía compartir tus experiencias y tu conocimiento, con los demás.

Saturno y el Nodo Norte hacen un aspecto importante el 14 de abril, mismo que hará que durante final de mes, debas estar lista para revisar si las amistades que frecuentas, te nutren o te intoxican. ¿Te están saboteando los que dicen ser tus aliados?

El primer eclipse de este año ocurre el 20 de abril en el grado 29 de Aries, y te regala seis semanas para manifestar aquello que deseas. Todo lo nuevo, mágico, diferente y especial que tienes planificado para ti en este nuevo año de vida.

Usa este portal para apostar por un sueño o meta que te permita reinventarte y llegar más lejos que nunca, recuerda, este es el año en el que debes apostarlo todo y sobre todo, prepararte para grandes cambios, así que no te quedes corta.

Mercurio retro inicia un día después de nuestro primer eclipse, así que entre el 21 de abril y el 13 de mayo, vas a entender a qué se refiere eso de: Crea fama y échate a dormir. Porque vas a recibir información, noticias y mucha retroalimentación que te permita descubrir quién eres frente al mundo y por qué eres reconocida.

Géminis

Abril viene cargado de finales y cierres para ti. Y esto no es malo, es la preparación para una nueva etapa de vida que solamente podrá llegar si antes, te atreves a soltar todas esas relaciones, proyectos, ideas y hasta esperanzas que ya te han demostrado que no son parte del futuro que sueñas. Pero no se te olvide que también es el mes de Mercurio retro. Así que NO decidas nada definitivo hasta el 14 de mayo. Elige tus batallas y contempla el ocaso con calma.

El mes inicia con un golpe positivo de energía, y como lo anuncian los horóscopos de abril, este te abrirá el camino para que puedas emprender un nuevo proyecto profesional o laboral, hacer una compra importante, o cerrar una negociación que favorezca tus ingresos económicos.

La luna llena en Libra, del 6 de abril, será la encargada de llevarte a descubrir si un proyecto o relación, ya no tiene futuro. Puedes aprovechar los días posteriores a la luna para finalizar lo que haga falta. Este tipo de finales se caracterizan por ayudarte a dejar ir algo o a alguien que no te hace sentir valorada o apreciada como deseas, que no te reconoce.

Entre el 6 y el 20 de abril, Mercurio en Tauro te favorece para hablar con alguien del pasado o para regresar a un lugar, mental o físico, para poder cerrar el ciclo. Pon atención a tus sueños y corazonadas, porque tu inconsciente va a estar ayudándote a resolver algo que, de alguna forma, tienes pendiente contigo misma.

Pero, otra vez, recuerda que el 21 de este mes inicia Mercurio retro y estos temas van a tener que pasar por revisión y pausas hasta el 14 de mayo. Venus estará en Géminis entre el 11 de abril y el 6 de mayo, fechas ideales para dedicarte a ti, a tu autocuidado, a nutrir tu amor propio y a embellecerte por dentro y por fuera. Venus en tu signo es siempre una buena noticia.

La energía de los días cercanos al 13 de abril viene llena de sanación emocional. Puedes estar recibiendo o asimilando noticias difíciles, pero es parte de un proceso que te ayudará a desapegarte de ideas, relaciones y proyectos, que no van a ningún lado. Aprovecha estos días para una lectura de tarot, o cualquier herramienta que te ayude obtener respuestas que no ‘aparecen’ a simple vista.

Saturno se reúne con el Nodo Norte el 14 de abril, por eso la segunda mitad del mes deberás enfrentar una noticia importante respecto a las personas que eliges para unir tus esfuerzos y construir algo en conjunto. Personas con las que tienes una conexión laboral o social. Necesitas tomar decisiones que te ayuden a mostrarte más responsable, incluso puede ser momento de asumir una posición de jerarquía frente a los demás.

El 20 de abril tenemos un Eclipse Solar en Aries, un portal de energía que te regala seis semanas para cerrar un ciclo que llevas depurando desde el año pasado. Es momento de darle final definitivo a un periodo de vida, de dejar el pasado atrás.

Agenda el 21 de abril, ese día inicia Mercurio retro. Uno que para ti, será un auténtico portal al pasado. Va a convertirse en el momento del año en el que constantemente visitas el pasado en busca de respuestas, claridad e información. Se encargará de traer noticias y reencuentros que te permitan revivir un momento de vida, cuestionar las decisiones que tomaste en ese momento, e incluso, considerar la posibilidad de volver a abrir la puerta.

Con el ex, solo se regresa si AMBOS muestran crecimiento personal y mucho más compromiso que la última vez. De otra forma, las cosas no van a funcionar. ¿Cuándo termina Mercurio retro? El 13 de mayo.

Cáncer

El mes que trae la primera temporada de eclipses de este año, te ayuda a descubrir las razones de por qué eres ‘famosa’ o popular en tu medio. Los planes que tienes para tu futuro se vuelven prioridad, cuida bien lo que dices y haces porque las miradas están puestas sobre ti. Recuerda: nada es definitivo, hasta después del 14 de mayo.

Como lo anuncian los horóscopos de abril, durante los primeros días del mes, los eventos a tu alrededor, pero también tu actitud y tu energía, te permitirán descubrir todos los cambios y movimientos que se han estado dando en tu mundo. Es importante que prestes atención a lo que ocurra en estas fechas, pero también a tu proceso emocional, porque ya te estás preparando para eclipses.

La Luna llena del 6 de abril, en Libra, te permitirá iniciar el mes con una mudanza, iniciando cambios dentro de tu hogar. Es la Luna llena que te permite saber con qué personas cuentas incondicionalmente, quienes se han convertido en tu familia. Aprovecha para ordenar los espacios y las habitaciones de tu casa que no se sienten acogedoras.

Agenda los días entre el 6 y el 20 de abril porque Mercurio recorre tu zona de amigos y vida pública, así que estas fechas pueden traer noticias y reuniones que te permitan conocer a personas nuevas, acercarte a quien tiene la posibilidad de impulsar tus planes, y transformar lo que vives en sociedad.

Pero no corras, porque el 21 de abril comienza nuestro segundo Mercurio retro del año. Lo que hará que todos estos planes de colaboración o en tu agenda social, deban de pasar por una segunda revisión. La decisión final se toma hasta el 14 de mayo.

Entre el 11 de abril y el 6 de mayo, tu vida amorosa empieza a llenarse de nostalgia y melancolía, recuerdos que te llevarán de regreso al pasado. Estarás revisando una y otra vez lo que ocurrió en tus relaciones o en tu relación, para buscar aprendizaje, respuestas y hasta patrones que estás replicando en el presente. Si estás soltera, no es el mejor momento del año para buscar una nueva relación.

La semana del 10 de abril te vas a encontrar preparando un final o una despedida que, de alguna forma, afecta tu historia en pareja. Es un cierre que inicia sutilmente en tu corazón y en tu cabeza, pero que ya te va preparando para aquello que los eclipses hagan más evidente. Si estás sanando de una ruptura, esta energía te favorece.

El 14 de abril, Saturno y el Nodo Norte unen fuerzas para hacer mucho énfasis en la responsabilidad que tienes frente a los planes y oportunidades que eliges perseguir. Aquellos con los que le das forma a tus proyectos a largo plazo, los que te permiten mostrarte más responsable, los que te dan estatus o prestigio frente a los demás.

Temporada de Eclipses: Agenda el 20 de abril porque ese día tenemos un eclipse solar que te regala seis semanas llenas de oportunidades e inicios que te ayudarán a dar un paso importante en la construcción del futuro dorado por el que siempre apuestas. Un amigo, colaborador o alguien en tu agenda de contactos puede ser la clave para acercarte a quien necesitas en este proyecto.

Al día siguiente del eclipse, el 21 de abril, inicia Mercurio retro en Tauro. Así que de ese día y hasta el 13 de mayo, debes hacer una pausa que te permita revisar los planes que tienes para el futuro, esos que sostienen tu visión a largo plazo. Y para ello, Mercurio retro te va a traer noticias e información que necesitas contemplar antes de seguir avanzando en estos temas.

Leo

¿Qué te inspira? El mes viene a platicar contigo respecto a tu vocación, el llamado que persigues y los esfuerzos constantes que inviertes para lograr algo que realmente anhelas. Te puedes empezar a encontrar con oportunidades y puertas que se van abriendo, pero NO decidas nada definitivo hasta el 14 de mayo.

Abril inicia pidiéndote que hagas un poco de retrospectiva, porque como lo anuncian los horóscopos de abril, entre diciembre y enero, un golpe de realidad, te empezó a pedir que transformaras tu visión de la vida. Y para este momento ya debes de estar lista para dar inicio a un proceso personal que te permita resignificar los eventos dolorosos o complicados en tu vida.

La luna llena de este mes brilla el 6 de abril. Abriendo camino para que, por fin, recibas noticias o una decisión final respecto a un tema que lleva en el aire desde octubre del año pasado. Después de esta luna, puedes hacer un viaje corto o tener una conversación importante que te permita ordenar tus ideas, firmar un contrato, resolver trámites o dar por terminada una conversación.

Entre el 6 y el 20 de abril la energía te favorece en grande para reuniones exitosas, entrevistas de trabajo favorables y negociaciones que te ayuden a afianzar una oportunidad de carrera que llevabas mucho tiempo proyectando. Si necesitas renegociar tu plan de carrera o si estabas esperando un buen momento para apostar por algo más grande, aprovecha estas fechas.

Pero no se te olvide, el 21 de abril, un día después del eclipse, inicia Mercurio retro en esta misma zona de tu carta. Lo que hará que todos estos planes profesionales y de carrera, deban de pasar por una segunda revisión. Puedes renegociar, revisar, retomar propuestas, pero guarda la decisión final hasta el 14 de mayo.

El 11 de abril Venus comienza su ciclo en Géminis, una temporada ideal para retomar tu vida social y empezar a conocer personas nuevas, no estás en el mejor humor para una relación que se formaliza rápidamente, más bien, quieres hacer amigos y empezar a rodearte de personas con ideas diferentes para irlas conociendo poco a poco. Es el periodo del año en el que el amor, comienza con una amistad. Si ya estás en una relación, será muy importante para ti que tu pareja respete tu autonomía. Esta energía estará disponible hasta el 6 de mayo.

Durante los días cercanos al 13 de abril puedes tener problemas de salud que, en su mayoría, están aspectados a tener una raíz psicosomática. Debes bajar la velocidad y analizar la opción de delegar responsabilidades y tareas, pensando en tu salud emocional, mental y física.

El 14 de abril, Saturno hace un tránsito fundamental con el Nodo Norte, haciendo que durante la segunda mitad de abril debas prestar atención a las responsabilidades que aparezcan y que, de alguna forma, te inviten a tomar el lugar de maestra o de estudiante, para seguir desarrollando sabiduría a partir de tus experiencias de vida.

El 20 de abril tenemos el primer eclipse del año. Un eclipse el grado 29 de Aries que te anuncia que es momento de dejar ir el pasado, aquello que no te ha funcionado, y abrirte a un nuevo capítulo en tu vida profesional. Es el inicio de seis semanas repletas de cambios, noticias y sacudidas que te lleven a convencerte de que este es el año en el que, para crecer y avanzar, debes de considerar un plan de ataque completamente nuevo, oportunidades que implican un riesgo o un cambio radical en tu estilo de vida.

Otro tránsito importante este mes sin duda es Mercurio retro. Que va del 21 de abril al 13 de mayo, márcalo en tu agenda porque en esas fechas tendrás que analizar a fondo todos los roles y proyectos en los que pones tu energía masculina. Esa que es estructurada, aterrizada y que te permite desarrollarte con autoridad, la que te impulsa a buscar reconocimiento y logro.

Virgo

Abril es para revisar los planes que tienes respecto a cruzar fronteras mentales, geográficas o filosóficas. El camino se abre y puede llevarte a nuevos territorios, pero NO decidas nada definitivo hasta el 14 de mayo.

Como lo anuncian los horóscopos de abril, durante la primera semana del mes, tienes que aprovechar las conexiones sociales que tienes a mano para mover las piezas a tu favor. Sobre todo, porque las cosas en tu mundo se han ido preparando para que corras un riesgo o tomes una oportunidad que llega gracias a tu medio social. Tus planes para el futuro, tus sueños a largo plazo, empiezan a tomar forma.

El 6 de abril tenemos una luna llena después de la cual, puedes dar por terminado un contrato, una relación laboral, recibir el dinero que te deben o retirarte de un proyecto en el que habías estado participando, para obtener ingresos importantes. Es una Luna que habla de recibir esas recompensas materiales por las que has estado trabajando desde octubre del año pasado.

Mercurio en Tauro, entre el 6 y el 20 de abril, marca el momento de planear una mudanza, buscar una beca o inscribirte a cualquier tipo de certificación o especialización. Puedes moverte de lugar, pero también encontrar un nuevo mentor o maestro de vida. Te puedes descubrir lista para perseguir metas más ambiciosas y emocionantes que aunque son un reto, te sabes lista para ello.

Con calma, porque el 21 de abril inicia Mercurio retro en Tauro. Lo que hará que todos estos planes de expansión, deban de pasar por una segunda revisión. Puedes renegociar, revisar y retomar propuestas, pero guarda la decisión final hasta el 14 de mayo.

Venus llega a Géminis el 11 de abril, desde ese día y hasta el 6 de mayo te puedes dar la oportunidad de llevar tu vida en pareja al siguiente nivel de compromiso. Para algunas de ustedes, incluso puede representar el momento del año en el que reciben una propuesta de matrimonio o para formalizar un romance. Es también un muy buen momento para hablar con tu pareja (o posible pareja) del futuro y de los proyectos que pueden alcanzar juntos.

Un evento alrededor del 13 de abril, ayudará a tu corazón a sanar de las heridas que carga debido a una relación fallida, un proyecto en donde apostaste por el final feliz y simplemente no ocurrió. Es el momento en el que depuras, y te preparas para volver a empezar.

Saturno y el Nodo norte hacen un aspecto importante el 14 de abril, mismo que hará que durante final de mes empieces a ver aquello que de alguna forma permanecía oculto o secreto para ti, para que no tengas pretextos que te impidan manifestar un cambio radical de vida.

El primer eclipse de este año ocurre el 20 de abril en el grado 29 de Aries, mismo que empezará a abrirte camino durante las seis semanas posteriores a este evento. En este tiempo, algunas de ustedes incluso podrán encontrar una oportunidad que implique irse al extranjero o trabajar con personas que están fuera de su país. Los estudios superiores, especializaciones y el regreso a una universidad, también puede traer un golpe de suerte.

Mercurio retro inicia un día después de nuestro primer eclipse, así que entre el 21 de abril y el 13 de mayo, debes de permitir que esta retrogradación, te muestre todas esas ideas, creencias y filosofías de vida que necesitas replantearte, antes de seguir alimentando o compartiendo. Es un periodo del año en el que te puedes reencontrar con alguien que fungió como maestro o mentor, pero también con una persona importante que está, o nació, en una tierra lejana.

Libra

Abril es un mes que quiere ayudarte a preparar un cambio profundo en tu vida, uno que debes de estar dispuesta a atravesar. Es un mes muy mágico para ti porque es la puerta de entrada a un sendero de vida más espiritual, en el que puedes hacer preguntas profundas y descubrir misterios. Pero no se te olvide que también es el mes de Mercurio retro así que NO decidas nada radical o definitivo, hasta el 14 de mayo.

Como lo anuncian los horóscopos de abril, el mes inicia pidiendo que revises tu relación con un hombre importante. Gracias a una decisión o propuesta será momento de dar el siguiente paso para afianzar lo que estás construyendo con su apoyo. Este tránsito también te favorece para empezar una relación formal, o afianzar un compromiso.

La luna llena en Libra del 6 de abril te avisa que llegó el momento de soltar todo lo que no funciona para ti. Es una fecha que se marca como un deadline para que te decidas a cancelar proyectos, relaciones y planes que a lo largo de los últimos meses no han avanzado hacia ningún lado.

Entre el 6 y el 20 de abril, Mercurio en Tauro te va a ayudar a correr un riesgo, tomar una decisión radical, enfrentar a tus miedos, o revelar un secreto. En estas fechas puedes buscar una relación más íntima con tu pareja, decir la verdad o tener una negociación intensa pero muy liberadora.

Si necesitas empezar un proceso legal, este es el mejor momento del año, lo mismo si quieres ordenar tus impuestos, herencias, recursos y responsabilidades que compartes con tu pareja, o expareja. Pero, otra vez, recuerda que el 21 de este mes inicia Mercurio retro y estas iniciativas van a tener que pasar por revisión y pausas hasta el 14 de mayo.

Venus estará en Géminis entre el 11 de abril y el 6 de mayo, fechas ideales para que busques una aventura emocionante. Vas a querer hacer maletas y salir en busca de adrenalina, nuevas experiencias o simplemente, contacto con la naturaleza. En pareja, este momento del año es para hablar de sus ideales, su visión del mundo. Si tienes una relación a distancia, esta empieza a exigir tu atención.

La energía de los días cercanos al 13 de abril pueden ser un tanto complicados para tu corazón, porque se puede sentir perdido o nostálgico si es que no tienes un lugar o relación desde el cual arraigarse. Es un periodo del mes en el que puedes necesitar mucho cariño o atención para sentirte bien, y quizá, también necesites un tiempo a solas para encontrar equilibrio.

Saturno se reúne con el Nodo Norte el 14 de abril, por eso la segunda mitad del mes vas a sentir que las cosas con tu pareja o socio se ponen interesantes. Necesitas revisar los cimientos de tu relación para asegurarte de estar construyendo una relación o sociedad justa, real y madura.

El 20 de abril tenemos un Eclipse Solar en Aries, un portal de energía que te regala seis semanas para empezar un proceso de sanación y alquimia, que de una u otra forma, te va a pedir que estés dispuesta a ir al límite, a bajar a tu infierno personal por respuestas a confrontarte con esa verdad que tanto te niegas a aceptar. Y esto es una buena noticia porque de aquí, nacerá esa decisión radical.

Agenda el 21 de abril, ese día inicia Mercurio retro te dejará caer por el hoyo del conejo para ir profundo, para descorrer velos y levantar piedras que te permitan dar con todas las piezas de información que necesitas. Es un mes en el que la verdad sale a la luz, en el que tu intuición te indicará el rumbo. ¿Cuándo termina? El 13 de mayo

Escorpio

El mes trae la primera temporada de eclipses de este año y te ayuda a revisar tus relaciones uno a uno, pues vienen cambios y movimientos muy importantes y aunque debes poner atención a tu vida en pareja, sociedades y mejores amigos, NO inicies o disuelvas ninguna relación, hasta el 14 de mayo.

Los primeros días de abril vas a empezar a llenar los vacíos que se generaron el año pasado. Como lo anuncian los horóscopos de abril, es la temporada en la que puedes conocer a un nuevo mentor, volver a la escuela, emprender un trámite o relación que involucra al extranjero, y llenarte de vitalidad para comenzar una nueva aventura. Este es el mes en el que recuperas tu optimismo.

La luna llena del 6 de abril, en Libra, anuncia finales definitivos para tu signo. Cierres de ciclo y el momento en el que bajas el telón dentro de un proyecto o relación. Es una luna de liberación que te permitirá vivir el mes más ligera porque ya sabrás qué historias, no pasarán junto contigo a mayo.

Agenda los días entre el 6 y el 20 de abril porque debes ir prestando mucha atención a las noticias, información y pláticas que ocurren con tu pareja, o expareja. Tu pareja o socio pueden tener algo que revelarte. Es un periodo que te favorece mucho para viajar o para planear una mudanza en pareja.

Pero no corras, porque el 21 de abril inicia nuestro segundo Mercurio retro del año. Lo que hará que todos estos planes en par o pareja, deban de pasar por una segunda revisión. La decisión final se toma hasta el 14 de mayo.

Entre el 11 de abril y el 6 de mayo, Venus promete emociones intensas, apasionadas y profundas que te lleven a exigir un todo o nada dentro de cualquier relación personal. Vas a querer saber si las cosas con tu pareja o socio son blancas o negras, el gris no existe. Así que si tienes una historia donde hay cierta tibieza, este es el mes para salir de dudas y saber si te quedas o te vas.

La semana del 10 de abril va a traer noticias o pláticas que representen una separación o un distanciamiento. Es el inicio de un proceso que puede bloquear la comunicación, sobre todo con las personas con las que tienes (o tenías) un lazo emocional.

El 14 de abril, Saturno y el Nodo norte unen fuerzas para mostrarte todas las fallas y problemas latentes que ocurren en tu lugar de trabajo. Esta energía hará que el final de abril traiga golpes de realidad y movimientos que te permitan tomar responsabilidad respecto a tus planes de carrera, proyectos laborales, y la manera en la que te ganas la vida.

Temporada de Eclipses: Agenda el 20 de abril porque ese día tenemos un eclipse solar que te ayuda a manifestar una nueva relación, pareja, amor, etapa o compromiso. Las seis semanas posteriores a este evento, la magia en el ambiente te favorece para crear algo nuevo en esta área de vida. Aquí es cuando das pasos firmes y convencidos de estar lista para más amor, más compromiso. Recuerda que el merecimiento y el amor propio son los mejores amigos de una pareja o sociedad estable

Al día siguiente del eclipse, el 21 de abril, inicia Mercurio retro en Tauro. Así que de ese día y hasta el 13 de mayo puede reaparecer tu ex. Porque este ciclo retro está aspectado a que alguien con quien tuviste una relación importante en el pasado, venga a ponerse al día contigo, a cerrar el ciclo, o a revisar si quedaron cenizas que puedan volver a encenderse.

Sagitario

El mes te favorece para perseguir nuevos caminos sin miedo. Si has estado esperando el momento para brillar en tu medio laboral, abril te dará más de una oportunidad para lograr llamar la atención de quien necesites, desde clientes hasta superiores, que te puedan ayudar a alcanzar tus metas. Pero NO decidas nada definitivo hasta el 14 de mayo. Abril es el mes en el que te vas a descubrir realmente lista para renacer, para regresar a ordenar tu vida y tu mundo después de una temporada de metamorfosis que te mantuvo dentro de un capullo, un tanto aislada de todos pero preparando un cambio radical.

La Luna llena de este mes brilla el 6 de abril. Y como lo anuncian los horóscopos de abril, gracias a su energía, inicias el mes distanciándote de todas las personas que, por alguna razón, se han vuelto negativas o tóxicas para ti. Abril es ideal para depurar tus redes sociales de personas y tendencias que sientes que no te construyen.

Entre el 6 y el 20 de abril la energía te favorece si necesitas hablar con alguien para darle fuerza a tu carrera o proyecto laboral, estas fechas son favorables para que logres concretar una reunión o un encuentro con las personas correctas. Si estás pensando en que un cambio de trabajo te caería bien, este es el momento del año en el que puedes empezar a asistir a entrevistas e incluso, apostar por emprender tu propio negocio.

Pero no se te olvide, el 21 de abril, un día después del eclipse, comienza Mercurio retro en esta misma zona de tu carta. Lo que hará que todos estos planes laborales, deban de pasar por una segunda revisión. Puedes renegociar, revisar y retomar propuestas, pero guarda la decisión final hasta el 14 de mayo.

El 11 de abril Venus inicia su ciclo en Géminis, tu zona de pareja y relaciones formales. Haciendo de este, el mes en el que debes de prestar mucha atención a lo que ocurra con ‘el otro’. Todo lo que está pendiente por hablar o resolver con socio, par o pareja, estará exigiendo tiempo y energía de tu parte. Esta energía estará disponible hasta el 6 de mayo.

Durante los días cercanos al 13 de abril, puedes estar dudando de tu valía, poniendo tu talento y hasta tu amor propio en tela de juicio. Pero no es momento de renunciar, es momento de revisar qué emociones y patrones necesitas seguir trabajando y liberando, antes de preparar un nuevo comienzo que te permita manifestar algo seguro, algo que te dé cimientos.

El 14 de abril, Saturno hace un tránsito importante con el Nodo Norte, haciendo que durante la segunda mitad de abril, debas aprender que tus proyectos de creación te necesitan comprometida al 100% o no van a florecer. Esta lección llega para que comprendas que generar nueva vida, nuevos proyectos o nuevas relaciones, requiere madurez y responsabilidad.

El 20 de abril tenemos el primer eclipse del año. Un eclipse el grado 29 de Aries que te quiere abrir el camino para que hagas un cambio de trabajo o de proyecto laboral. Pero también para que vuelvas a conectar con tu cuerpo físico y escuches aquello que necesita de tu parte para volver a estar en su mejor condición. Si quieres hacer cambios en tu estilo de vida, este eclipse te regala seis semanas para ello.

Otro tránsito crucial este mes, sin duda, es Mercurio retro. Este va del 21 de abril al 13 de mayo, así que márcalo en tu agenda, porque en esas fechas las noticias y movimientos en tu lugar de trabajo, o referentes a tu salud y estilo de vida, se van a retrasar o a cancelar. Es la pausa que necesitas para revisar qué está ocurriendo a tu alrededor. Situaciones que necesitan tu atención y que no has visto por tener los ojos fijos en la meta.

Capricornio

Abril es para invertir tu energía, talento y atención en la creación de cualquier proyecto nuevo que te emocione y te ayude a enamorarte de la vida que construyes para ti misma. Es un mes excelente para darle rienda suelta a tus pasiones, atender tu área de creación y fertilidad, pero NO decidas nada definitivo, hasta el 14 de mayo.

Como lo anuncian los horóscopos de abril, la primera semana del mes te va a permitir empezar a llenar los vacíos que tuviste que sostener, con una nueva historia en pareja, un nuevo capítulo, un comienzo que te entusiasma porque sientes que todo cambió para mejor.

El 6 de abril tenemos una luna llena que te favorece para terminar un contrato, cerrar una negociación o proceso que ha ocupado tu atención los últimos seis meses. Cerca de esas fechas debes prestar atención a las noticias que vengan de parte de tu papá o de tu familia paterna.

Mercurio en Tauro, vigente entre el 6 y el 20 de abril, marca el momento de vivir una agenda completamente nueva y original, aquí es cuando puedes tener reuniones con tu equipo creativo, platicar con alguien que te inspira para emprender un nuevo proyecto, empezar a tener comunicación con alguien que mueve tu corazón. Te vas a sentir llena de fuego, inspiración y enamorada de la vida. Así que usa muy bien estas semanas, porque puedes tener sorpresas positivas.

Con calma, porque el 21 de abril inicia Mercurio retro en Tauro. Lo que hará que todos estos planes creativos o románticos, deban de pasar por una segunda revisión. Puedes renegociar, revisar, retomar propuestas, pero guarda la decisión final hasta el 14 de mayo.

Venus llega a Géminis el 11 de abril, desde ese día y hasta el 6 de mayo, Venus te ayudará con cualquier cambio o proyecto que desees emprender en tu lugar de trabajo, o alrededor de tu negocio. Es un mes fértil para cualquier emprendimiento, lanzamiento o decisión que te permita darle forma a un plan que tiene que ver con tu medio laboral, estilo de vida y en con eso que haces de lunes a viernes para ganarte la vida.

Un evento alrededor del 13 de abril irá preparándote para empezar a cerrar un ciclo, sentirte lista para dar el primer paso que sabes, anuncia un final inminente. No es el momento en el que bajas el telón de manera definitiva, pero sí ese en el que anuncias una fecha final para hacerlo.

Saturno y el Nodo norte hacen un aspecto importante el 14 de abril, mismo que hará que el final de mes sea para atender todos los problemas latentes con tu familia, en tu hogar, situaciones que de las alguna forma necesitas hacerte responsable para recuperar el rumbo y poder vivir la realidad que deseas.

El primer eclipse de este año ocurre el 20 de abril en el grado 29 de Aries. Este portal te va a regalar fertilidad, ¡y mucha! Las seis semanas posteriores a este eclipse podrás crear y manifestar todo lo que desees: un nuevo trabajo, romance o proyecto personal, un bebé, una nueva vida. Así que aprovecha para apostar por un sueño que te eleve el corazón, mereces correr el riesgo que debas de correr con tal de volver a vivir una vida que te apasione.

Mercurio retro inicia un día después de nuestro primer eclipse, así que entre el 21 de abril y el 13 de mayo, podrás aclararte respecto a lo que es realmente importante para tu corazón, lo que lo apasiona, lo expande y llena de fuego. Y para ello probablemente debas regresar sobre tus pasos y analizar lo que pasó la última vez que apostaste por un romance o un proyecto creativo en donde querías ser la protagonista principal.

Acuario

Abril tiene que ver con tu hogar, tu situación familiar, las cosas que se están desarrollando en tu casa o en tu ciudad natal. Este es el momento del año en el que te sientes motivada para invertir en la infraestructura, crear espacios más privados, más enriquecedores, historias en donde te sientas amada y segura. Pero no se te olvide que también es el mes de Mercurio retro, así que NO decidas nada definitivo, hasta el 14 de mayo.

Como lo anuncian los horóscopos de abril, el mes inicia trayendo progreso y avance en tu medio laboral o dentro de tu proyecto profesional. Los cambios finalmente se asientan y te permiten empezar una nueva historia laboral. La primera semana de abril es para cambiar de posición, empresa, puesto o hacer todo tipo de cambios en tu medio laboral.

La Luna llena en Libra del 6 de abril, te servirá como recordatorio para saber que llegó el momento de descartar ideas, creencias y paradigmas que no te permiten aprovechar nuevas oportunidades, o forjar la realidad que deseas vivir, recuerda que no existen verdades absolutas. Si tienes una relación a distancia, puede concluir después de esta Luna.

Entre el 6 y el 20 de abril las conversaciones más importantes estarán girando en torno a tu hogar, tu familia, tus hermanos. Es probable que en estas fechas debas hacer un viaje, preparar una mudanza, o establecer comunicación con los miembros de tu familia que viven en otra ciudad.

Si necesitas, puedes usar este tiempo para volver a casa, acercarte a tu mamá o cerrar un contrato o negociación que, de alguna forma, represente estabilidad o seguridad para ti. También, puedes tener noticias o experiencias que te permitan revivir etapas relevantes de tu vida, por lo que puede ser un periodo un tanto nostálgico. Pero, otra vez, recuerda que el 21 de este mes inicia Mercurio retro y estas iniciativas van a tener que pasar por revisión y pausas hasta el 14 de mayo.

Venus estará en Géminis entre el 11 de abril y el 6 de mayo, fechas ideales para revisar una historia de amor o romance, que, en su momento, fue muy importante para tu corazón y que aún tiene algo que enseñarte. Si estás en una relación, esta energía te llevará a cuestionarte si tú y tu pareja aún tienen chispa.

La energía de los días cercanos al 13 de abril te pedirá que empieces a asimilar que un final definitivo está sucediendo, o a punto de suceder. Es el momento del año en el que tu corazón te hace saber que se terminaron las prórrogas, las pausas y todos esos pretextos que te estabas poniendo para no cerrar la puerta por completo. Aprovecha porque aunque es un periodo muy emocional, también puede traer mucha sanación.

Saturno se reúne con el Nodo Norte el 14 de abril, por eso la segunda mitad del mes deberás enfrentar las consecuencias de tus palabras, tanto de las que dices como de las que callas. Es momento de que digas algo que llevas mucho tiempo buscando cómo decir. Este tránsito, también puede traer un nuevo contrato.

El 20 de abril tenemos un Eclipse Solar en Aries, un portal de energía que te regala seis semanas para manifestar un nuevo momento en tu hogar o con tu familia. Son seis semanas para planear una mudanza, una separación, un regreso, etc. Prepárate porque habrá muchas cosas sucediendo con tus hijos, tus papás, tus hermanos, la pareja con la que vives, etc. Usa esta energía para considerar opciones distintas, correr un riesgo, atreverte a perseguir libertad e independencia.

Agenda el 21 de abril, ese día inicia Mercurio retro, que te mantendrá ocupada resolviendo todos los pendientes que tienes en casa y con tu familia. Este Mercurio retro es ideal para ponerte al día con todos los pendientes que no has atendido en tu hogar, desde reparaciones y trámites, hasta malos entendidos familiares. Aprovecha este tránsito para visitar tu ciudad natal o la casa de tus papás. ¿Cuándo termina? El 13 de mayo.

Piscis

El mes que trae la primera temporada de eclipses de este año, viene para saturar tu agenda de actividades, pláticas, trámites y pendientes. Pero tú, recibes toda esta actividad encantada de tener movimiento y muchas cosas ocurriendo a tu alrededor. La rueda está girando, así que aprovecha para actuar y empezar a manifestar las ideas que tienes y que quieres manifestar, aun así, NO decidas nada definitivo hasta el 14 de mayo.

Los primeros días de abril son para avanzar en la creación de un nuevo capítulo o realidad junto con tu pareja, y como lo anuncian los horóscopos de abril, también el momento del año en el que aparecen buenas oportunidades para explotar tu talento y tu creatividad, o para empezar a explorar un nuevo romance.

La luna llena del 6 de abril, en Libra, es para vivir finales y cambios radicales. Es el momento del año en el que te descubres lista para volver a empezar, pero antes, debes de culminar una etapa emocional que ya cumplió su tiempo y su razón de ser contigo. Esta energía de finales es la que te prepara para los eclipses, así que libérate de lo que debas liberarte.

Agenda los días entre el 6 y el 20 de abril porque son ideales para reuniones y negociaciones, mudanzas, viajes cortos, para reunirte con tus hermanos, planear cambios en tu entorno inmediato, iniciar todo tipo de trámites y papeleos. Pero no corras, porque el 21 de abril comienza nuestro segundo Mercurio retro del año. Lo que hará que todos estos nuevos inicios deban de pasar por una pausa estratégica hasta el 14 de mayo.

Entre el 11 de abril y el 6 de mayo, Venus estará dándote su bendición para reconsiderar y a revaluar el tipo de hogar y familia que construyes, el papel que juegas en esa dinámica y los cambios que debes de hacer para lograr autonomía. Abril te va a mostrar los patrones tóxicos en familia que ya deben romperse y al mismo tiempo, te estará abriendo la puerta para que puedas empezar un nuevo hogar.

La semana del 10 de abril es para que analices qué esperanzas para el futuro se han ido transformando en tu corazón, quizá hay planes que necesitas replantearte o volver a revisar para descubrir si te entusiasman igual que antes. En estas fechas puedes tener alguna separación de tu grupo de amigos o colaboradores.

El 14 de abril, Saturno y el Nodo norte unen fuerzas para que, con mucha responsabilidad, tomes las primeras decisiones que te permitirán ser líder en tu nuevo entorno o medio social. Tus palabras, tu mensaje y tus ideas tendrán una carga kármica importante. Predica con el ejemplo porque te están prestando atención.

Temporada de Eclipses: Agenda el 20 de abril, porque ese día tenemos un eclipse solar que te va a abrir camino para que le des fuerza y forma a un proyecto que empezó como una idea en tu cabeza, pero ahora, estás lista para materializar y comunicar. Gracias a este eclipse puedes pensar en un curso, taller, capacitación que te ayudará en tu carrera profesional. Tu relación con tus hermanos o tu tribu, cobra importancia y probablemente estés en constante comunicación con ellos.

Al día siguiente del eclipse, el 21 de abril, inicia Mercurio retro en Tauro. Así que de ese día y hasta el 13 de mayo debes armarte de paciencia, porque la vas a necesitar. Este es un Mercurio retro que apunta a traer retrasos y bloqueos que te obliguen a hacer una pausa y revisar todo lo que has caminado en el pasado, en busca de información y sabiduría que no has descubierto. Es un ciclo en el que las cosas no avanzan, y eso está muy bien.

Con información de Vogue