Tecnócratas robaron en refinerías: López Obrador

Foto: Twitter/@PacoZeaCom

Oaxaca.- Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que su administración no tiene contemplado hasta el momento el cierre de actividades, esto luego de que el mundo entrará en pánico tras la aparición de la variante de Covid-19 nombrada como ómicron.

Al ser cuestionado durante su conferencia matutina en Oaxaca sobre las medidas que podría aplicar México ante esta variante del SARS-CoV-2, el mandatario se limitó a destacar los avances de la vacunación.

Adelantó que será este martes durante el informe “El Pulso de la Salud” cuando las autoridades sanitarias den información sobre el covid-19 en México y acerca de la variante Ómicron.

López Obrador comentó que se lleva a cabo un seguimiento sobre Ómicron y que, hasta el momento no hay ningún riesgo en el país, de acuerdo con los informes que se le han presentado.

“Estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo con los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos, porque hay incertidumbre e información no confirmada, sólida sobre si esta variante es más peligrosa que las otras”, dijo López Obrador.