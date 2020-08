Adiós a la tarjeta de crédito para adquirir retrocompatibles. Cuando Microsoft anunció la retrocompatibilidad de Xbox 360 con Xbox One, todo el mundo dio saltos de alegría al saber que íbamos a poder jugar a miles de juegos de una de las mejores consolas que recuerdo.

Y es que, “la 360” es más que una consola de videojuegos, fue toda una compañera para mi, y estuvo en muchos momentos importantes en mi vida. Y al igual que yo, muchos jugadores veteranos.

Con ese precedente ¿Cómo no íbamos a alegrarnos? Por desgracia no todo fue como la mente de muchos de nosotros imaginó. Y es lógico ya que Xbox One no se construyó pensando en su hermana mayor, por lo que la retrocompatibilidad tuvo que ir añadiéndose a parches y con juegos por lotes a los que Microsoft tenía que editarle el código fuente para que funcionasen. Si andas buscando cuantos juegos son retrocompatibles, te dejo aquí el listado completo.

Si recuerdas, una de las cosas más molestas que tiene el hacerse con juegos retrocompatibles, es que salta el viejo sistema de Xbox 360 y te pide si o si tener asociada una tarjeta de crédito. Esto además implicaba que los juegos comprados de otras tiendas no serían region free.

Pues bien, parece que Microsoft está manos a la obra para unificar todo bajo una única tienda, y por ello algunos juegos retrocompatibles ya no solicitan esto, y puedes descargarlos desde cualquier enlace de la Microsoft Store sin necesidad de tarjeta de crédito ni bloqueo por región. El cambio afecta a los juegos de Xbox 360 y Xbox Original.

De momento solo está aplicando a algunos juegos, no todos están disponibles. Por lo que sabemos de momento todo esto se está testeando, así que no necesariamente vamos a verlo completado en esta semana. ¿Quieres hacer la prueba? Pues puedes hacerlo con MX Unleashed, el juego con Gold de esta semana.