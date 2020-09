Among Us 2 cancelado para mejorar el actual

Among Us 2 cancelado por parte de la empresa creadora; Innersloth, para enfocarse a mejorar el juego actual y dar mejor experiencia al usuario.

InnerSloth reveló que sus miembros de su equipo han estado platicando sobre qué hacer en el futuro.

Al final se dieron cuenta que, como la comunidad está disfrutando Among Us, lo mejor es cancelar los planes de hacer la secuela. Mejor concentrarse en mejorar la entrega original.

Es por esto que Innersloth decidió cancelar Among Us 2, pues al final ya se dieron cuenta que sería una mejor opción ponerle más a lo que ya hay.

También te puede interesar: Among Us para consolas será una realidad debido a su éxito

Se rumora también que Among Us 2 fue cancelado para acelerar el proceso de las consolas y solucionar esos problemas de mejor manera.

Aunque estas son meras especulaciones de los fanáticos del juego viral, debido a la ansiedad de tenerlo para una de sus consolas.

Sinceramente el juego tiene mucho potencial para quedarse en donde está y si complementa con un chat de voz es más que suficiente.

Innersloth explicó lo siguiente, respecto a la cancelación de la secuela de su famoso juego.

“La principal razón por la que buscábamos una secuela era porque el código base de Among Us es tan anticuado y no está hecho para aguantar mucho contenido nuevo. Sin embargo, ver que la gente disfruta Among Us nos hace querer darle soporte y llevarlo al siguiente nivel. Decidimos cancelar Among Us 2 y en su lugar nos concentraremos en mejorar Among Us”.