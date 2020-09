Among Us! vende más copias que Fall Guys en Steam. Among Us parecía ser un juego destinado al olvido ya que no alcanzó una enorme popularidad en su lanzamiento de 2018.

Dicho esto, en las últimas semanas su popularidad explotó al grado de convertirse en un juego con millones de jugadores concurrentes. De hecho, ahora este proyecto está en la cima de los juegos más vendidos en Steam.

Lo que pasa es que ya se actualizó la lista de juegos más vendidos de Steam a nivel global en los últimos días. A la cima se encuentra Among Us, juego que logró superar a Fall Guys: Ultimate Knockout, título que había dominado las ventas de Steam en las últimas semanas.

Cabe mencionar que estar en la cima también significa que Among Us ha vendido más copias en los últimos días que otros populares proyectos AAA que están entre los más vendidos como lo son Marvel’s Avengers y Borderlands 3. También vence a juegos con considerables descuentos como Divinity Original Sin 2; Dead by Daylight y Deep Rock Galactic.

Un punto importante es que la lista de Steam tiene en cuenta los ingresos generados y no la cantidad de copias vendidas. De este modo el logro se convierte aún más impresionante cuando tenemos en cuenta que Among Us es el título más barato de la lista.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Crees que el éxito de Among Us sea a largo plazo o que se olvidará pronto?