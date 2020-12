Android Things cerrará, anuncia Google

México.- Cuando visitamos en internet algún sitio, nos registramos, rellenamos formularios, creamos nuevas cuentas y compartimos datos sobre nuestra vida, dejamos una huella digital, pero por lo regular es un tema que pasamos por alto o la manera en que esto puede ser aprovechado por terceras personas para que tu información se vuelva más vulnerable.

Puede llegar a ser muy difícil el saber qué tanto hemos compartido en línea y cuánto más ha sido reproducido en otros datos, en especial si hemos utilizado la Internet desde sus inicios, cuando la consciencia de la importancia de la privacidad y los datos no era un tema primordial.

Foto: CHV Noticias

Para que podamos recobrar el control de tus datos y saber que información hay de ti publicada, Google creó “Yo en la web”, una función que con tu correo de Gmail, puedes crear una alerta con tu nombre para recibir una notificación cada que tu nombre sea googleado, pero además podrás supervisar algunos de los sitios web donde figuras y hacerle una petición para que los vínculos a dichas páginas no sean indexados —es decir, ya no aparezcan más en las búsquedas—, aunque la petición no asegura que el resultado deje de aparecer, puesto que es necesario llegar a un acuerdo con el administrador de la página.

Si deseas usar era función lo que necesitarás es abrir una cuenta de Google, actualizar tu información en dicho perfil y configurar una alerta sobre tus datos. Para realizarlo deberás dirigirte a Google Alertas. Allí verás en el primer panel precisamente la función de “Yo en la Web”, ahí podrás elegir entre buscar tu nombre o buscar por tu correo. Al hacerlo podrás ver un desplegado de los sitios donde aparece tu nombre y que información contienen, así como configurar la frecuencia de las alertas.

Foto: El Eco de Tandil

Cuando la alerta se encuentre configurada, recibirás un correo informándote de nuevas publicaciones o búsquedas. Del mismo modo, también puedes utilizar estas alertas para rastrear otro tipo de información en la que estés interesado, desde celebridades, series de TV hasta términos muy específicos como bitcoin, por poner un ejemplo.

Cabe destacar que con esto lo que busca Google es darle salida a uno de los problemas de privacidad de los que más se adolece, en particular cuando su servicio de búsquedas está involucrado.

Con información de Cultura Colectiva

También te puede interesar ver: Google lanza función que permite buscar canciones tarareando