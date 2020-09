Apple genera polémica por App Store. Una vez abierta la veda, parece que cualquiera se puede sumar.

Tras la polémica abierta con Epic Games, Apple vuelve a recibir acaloradas criticas por parte de desarrolladores a causa de su ya conocida comisión del 30% de las compras in-app.

Este porcentaje podrá ser excesivo o no y de hecho se está investigando por parte de tribunales estadounidenses, sin embargo no es la única empresa con comisiones de este tipo y al final no comete ninguna ilegalidad y es una normativa presente en su tienda de apps.