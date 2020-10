Baby Boom es el avión supersónico prototipo de los viajes del futuro

Baby Boom el avión supersónico; prototipo de los viajes del futuro.

Su nombre original es XB-1, este moderno avión blanco es capaz de alcanzar el doble de la velocidad del sonido utilizando tres motores J85 -15 que son empleados por el ejército estadounidense para propulsar aviones de combate.

La empresa Boom Supersonic , una startup de aviación con sede en Denver, Colorado, Estados Unidos, presentó el prototipo a gran escala de su jet supersónico, el primero de su tipo que busca despegar en casi medio siglo. Lo llaman Baby Boom.

El próximo año será su primera prueba.

“Perhaps one of the coolest aspects of the XB-1 and Overture alike is how Boom plans to handle the problem of pilot visibility.” – Read more about XB-1’s forward-vision landing system @PopSci : https://t.co/Njze0uUoIH

“We believe that a world in which people can go more places, more often, is going to be a better world, a better planet for us all to live on.” – @bscholl, Boom Founder & CEO https://t.co/Rh8J5dNWgo

— Boom Supersonic (@boomaero) October 11, 2020