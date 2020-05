Captan científicos por primera vez un Anillo de Fuego Cósmico. Una extraña galaxia que se encuentra a 11.000 millones de años luz del Sistema Solar, con la apariencia de una dona, es decir, con un gigantesco agujero en el medio, un diámetro dos mil millones de veces más largo que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, fue descubierta por un grupo de astrónomos.

Captan científicos por primera vez un Anillo de Fuego Cósmico. Este hallazgo ha puesto en jaque todas las teorías existentes.

Se trata de lo que llaman un “Anillo de fuego cósmico” que ha sido captado por primera vez.

Los especialistas señalan que se trata de un anillo como los que existieron hace 11.000 millones de años, según publicó la revista Nature.

De acuerdo al artículo de la revista especializada Nature Astronomy esta galaxia descubierta tiene una masa semejante a la de la Vía Láctea, circular y tiene un agujero en el medio.

Este hallazgo ha puesto en jaque todas las teorías existentes sobre la formación de las estructuras galácticas y cómo han evolucionado.

Cabe señalar que el responsable de la investigación es

Titantian Yuan, del Centro australiano Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensiones, quien dio a conocer que a la galaxia la denominaron R5519, es tres millones de veces mayor que el diámetro del agujero negro súper masivo en la galaxia Messier 87 y por si fuera poco está formando estrellas a una tasa 50 veces más grande que la Vía Láctea.

Yuan revela en sus declaraciones que trabaja junto con otros expertos de Australia, Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Dinamarca; asimismo explicó que para capturar la imagen emplearon información espectroscópica recopilada por el Observatorio Keck de Hawaii e imágenes grabadas por el Telescopio espacial Hubble de la NASA para identificar esa estructura poco habitual.

Abundó que las evidencias recopiladas, muestran que se trata de un tipo conocido como “una galaxia anular colisional”, y es la primera que se ha registrado hasta la fecha que se localiza al comienzo del Universo.

