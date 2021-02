El iPhone 12 es tu nueva consola

CDMX.- Apple sabe que las competencias de gaming en móviles, así como que sus iPhone se conviertan en una consola de videojuegos, son el futuro. Procesamiento, buenas pantallas, batería que dure y gran calidad de gráficos es lo que ofrece hoy en día su nueva generación de smartphone, y con tres títulos se muestra de lo que son capaces los equipos.

Los líderes desarrolladores de empresas como Riot Games, King y Kabam y sus juegos emblemáticos como League of Legends: Wild Rift, Marvel Realm of Champions y Crash Bandicoot: On the Run! nos mostraron en exclusiva lo que el iPhone 12 puede hacer al correr estos títulos, y nos platicaron el futuro que ven en el gaming y, sobre todo, en los eSports.

El iPhone 12 está equipado con el chip A14 Bionic de Apple, el cual está hecho con un proceso de 5nm que le permite representar un enorme salto en gráficos y velocidad en el gaming, sin olvidar una mayor eficacia de energía.

GRAN NOSTALGIA

Para muchos, Crash y Coco son dos personajes icónicos en las consolas de PlayStation. Ahora, Apple apuesta por una renovación exclusiva con Crash Bandicoot, toda una nueva experiencia para el iPhone 12, que, claro, no escatimaron en la nostalgia.

Las capacidades del iPhone 12 llevan los personajes icónicos y la jugabilidad de Crash Bandicoot a una nueva audiencia de jugadores, sin sacrificar nada de lo que amaban los fanáticos originales”, explicó Bob Woodburn, productor senior de Diseño de Juegos de King Studios.

Mientras observamos lo bien que se veía el juego en el iPhone 12, calidad consola, Woodburn nos recordaba que el título está por celebrar su 25 aniversario. “Nuestro equipo tenía como objetivo reiniciar el corredor clásico, con imágenes sólidas, más formas de explorar y variedad para un juego más rejugable”.

EL NUEVO ESPORTS

Marvel Realm of Champions es un juego de rol en equipo en tiempo real que tiene lugar en un planeta llamado Battleworld. La guerra en “casas” está encabezada por héroes de Marvel. Para Marvel: House of Iron: Iron Man; Spider-Guild: Spider-Man; Patriot Garrison, Capitán América; Pyramid X. para los X-Men y otros. Los gamers se alinean con la casa de su elección, e inicia la lucha. Ethan Young, director de desarrollo de Kabam, adelantó a Excélsior que este juego será el próximo título para eSports de la compañía, y que veremos este mismo año las primeras competencias.

VIENE EL LEAGUE OF LEGENDS MÓVIL

En octubre pasado, los jugadores supieron que League of Legends; Wild Rift llegaría en exclusiva al iPhone 12. Esta semana Michael Chow, productor ejecutivo de Riot Games, mostró en exclusiva a Excélsior el juego a través de una entrevista virtual, y explicó cómo las capacidades del iPhone 12 llevan a este título al siguiente nivel.