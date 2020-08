Estos son los beneficios de “Games with Gold” en septiembre . Se acerca septiembre, así que llegó el momento de conocer los juegos que formarán parte de Games With Gold a partir del próximo mes. Xbox reveló los 4 juegos que los usuarios del servicio podrán conseguir sin costo.

Los suscriptores activos de Xbox LIVE Gold o Xbox Game Pass Ultimate tendrán la oportunidad de descargar y disfrutar gratis la primera entrega de Tom Clancy’s The Division desde el 1 de septiembre.

La promoción incluye un par de secuelas que pueden llamar tu atención. La primera es de Blob 2, la segunda parte del colorido plataformero. El otro título es The Book of Unwritten Tales 2.

Para finalizar, está Armed and Dangerous, un shooter desarrollado por Planet Moon Studios. Abajo te dejo la lista de juegos, con sus respectivas fechas y plataformas:

Protecting NY in Tom Clancy’s The Division, pointing AND clicking in The Book of Unwritten Rules 2, bringing color to a drab world in de Blob 2, and saving the world in Armed and Dangerous. It's gonna be a busy month! https://t.co/YoTDIeJDDu

— Xbox Wire (@XboxWire) August 27, 2020