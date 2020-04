Facebook agregará nuevas reacciones a la red social. La compañía estadounidense informó que añadirá entre sus reacciones “Me importa”, una carita amarilla abrazando un pequeño corazón rojo.

El director de comunicaciones tecnológicas de Facebook, Alexandru Voica, a través de su cuenta de Twitter indfromó sobre esta nueva reacción. Asimismo dio a conocer que la intención del este nuevo ícono, denominado “Care”, es que las personas que utilizan esta plataforma puedan mostrar su empatía durante la contingencia sanitaria que se enfrenta en el mundo por el nuevo coronavirus (Covid-19).

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020