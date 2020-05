Facebook cambiará el color de tu perfil. Faceboo ya se encuentra en un “prototipo” en donde el fondo de tu perfil podrá cambiar según la foto de tu portada.

La plataforma de Facebook podría traer pronto un nuevo cambio estético a los perfiles dentro de su sistema…

La red social más grande del mundo está probando una nueva función que haría que el color de tu perfil de Facebook cambie por completo adaptándose al color que predomine en el encabezado de tu perfil.

La función fue encontrada por la confiable investigadora de seguridad, Jane Manchun Wong, quien colgó en su cuenta de Twitter el 2 de mayo una foto como prueba de que la función ya está en fase de prueba.

Facebook improves the adaptive color Profile background prototype, now:

– adapts based on cover photo rather than profile picture

– picks the nearest color from a preset rather than calculating the average, mitigates the "ugly" color issue

previously: https://t.co/5E7uRc35PU pic.twitter.com/cVGQmLJire

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2020