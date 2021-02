Google usará cámara del celular para medir ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria

México.- Gracias a su proyecto de un calentador de agua solar, Xóchitl Guadalupe Cruz López es una niña chiapaneca de 12 años, quien hace tres años se convirtió en la primera niña en recibir el “Reconocimiento ICN a la Mujer”, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

«Me ha abierto las puertas, he conocido a personas magnificas, he llegado a lugares que nunca me imaginé llegar con este proyecto, sólo lo tenía planteado para mi casa y esto me ha dado más ideas para seguir adelante», expresó.

Su proyecto nombrado «baño caliente», surgió debido a que en San Cristóbal de las Casas, el ambiente es frío y las personas de bajos recursos se bañan con agua fría y frecuentemente enferman.

Entre otros proyectos realizados por Xóchitl Cruz López está un perfume que no irrita la piel a base de flores como la rosa, nardo y floripondia.

El sueño de Xóchitl Cruz López es ser doctora y científica para poder encontrar la cura a nuevas enfermedades.

