HBO estrena servicio de streaming; competirá con Netflix. La compañía telefónica invierte miles de millones de dólares en HBO Max, su primera gran empresa de entretenimiento desde que pagó 85 mil millones de dólares por Time Warner en 2018. Así aprovechan que millones de personas están en casa, consumiendo más video que nunca. Pero muchas también están desempleadas, y cuidan sus ingresos. El servicio debutó el miércoles en Estados Unidos.

“La gente primero se va a fijar en el precio de venta al público”, dijo Steve Nason, director de investigación de Parks Associates. HBO Max cuesta 15 dólares mensuales, igual que el servicio de streaming HBO Now que se supone que reemplazará, con descuentos limitados a algunos clientes de AT&T. Otros nuevos servicios como Disney Plus y Quibi se lanzaron con precios más económicos y con mayores descuentos.

Compañías de entretenimiento como WarnerMedia de AT&T están pasando ampliamente al streaming de video, siguiendo los pasos de Netflix, mientras más gente cancela sus paquetes tradicionales de cable. Disney lanzó Disney Plus y el servicio enfocado en deportes ESPN Plus, y asumió el control de Hulu de una empresa conjunta de la industria. NBCUniversal de Comcast está lanzando Peacock ampliamente este verano boreal. ViacomCBS rehace CBS All Access con una mayor oferta de programación.

Hasta Fox Corp. tiene la aplicación Fox Nation. Apple, una compañía tecnológica, creó su propio pequeño servicio. Quibi, un servicio de videos cortos dirigido a quienes consumen contenido en sus celulares, también espera llevarse un trozo del pastel.

HBO Max llega repleto de golosinas, como una tienda Blockbuster particularmente satisfactoria con series clásicas de HBO como “The Sopranos” (“Los Soprano”), “The Wire” y “Sex and the City”; series de canales de TV abierta tan populares como “Friends” y “The Big Bang Theory” (“La teoría del Big Bang”); y películas de Superman y Batman de DC. La filmoteca de Warner Bros. abarca décadas, desde la era dorada de Hollywood. Incluso hay una nueva versión de Looney Tunes.

