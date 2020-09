Jueza suspende prohibición de WeChat en Estados Unidos

Jueza suspende prohibición de WeChat y su descarga en el estado de Califonia, Estados Unidos pasando por alto lo dictado por el Departamento de Comercio.

La prohibición de la aplicación fue dictada por haber comprometido el nombre de la seguridad nacional y entraría en vigor el pasado domingo.

La prohibición debía desactivar las funciones de la aplicación de la plataforma utilizada por unos 19 millones de personas en suelo estadounidense. Su uso estaba enfocado para mensajería, compras, pagos y otros servicios

Sin embargo, una Jueza de california suspende la prohibición de WeChat debido a que según los criterios plantea “serias interrogantes”.

Esta jueza de Estados Unidos suspende la prohibición de WeChat por las interrogantes sobre el respeto de la primera enmienda de la Constitución estadounidense.

Esta mencionada primera enmienda garantiza la libre expresión de los ciudadanos por lo que la jueza ha suspendido esta prohibición.

La decisión de suspender temporalmente esta prohibición fue tomada por la jueza de California Laura Beeler pidiendo una consulta. Por lo que expresó lo siguiente:

La restricciones gubernamentales fueron impugnadas por un grupo de usuarios, los cuales afirmaron que esta medida realmente afecta. Pues se habla de relaciones tanto personales como laborales dentro de la comunidad.

A muchos usuarios les preocupa el hecho de que ya no pudieron comunicarse con sus seres queridos ubicados a ambos lados del pacífico.

La jueza que descarto la prohibición de WeChat dio respaldo a lo que los usuarios estaban impugnando y decaro:

“WeChat, es de hecho, el único medio de comunicación para muchos miembros de la comunidad, no solo porque China prohíbe otras aplicaciones. Si no también porque los hablantes de chino con fluidez limitada al inglés no disponen de otra opción que WeChat”.