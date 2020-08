Llegan los mods a Halo: The Master Chief Collection. 343 Industries ha anunciado los nuevos añadidos que introducirán en los juegos que forman la Halo: The Master Chief Collection a lo largo de este año tanto en Xbox One como en PC.

343 Industries ha publicado recientemente un extenso artículo en la web oficial de Halo; en este texto explica al detalle muchos de los aspectos en los que están trabajando para mejorar Halo: The Master Chief Collection tanto en Xbox One como en PC. Entre las múltiples y detallistas mejoras que están desarrollando los responsables del juego han querido anunciar las actualizaciones que introducirán en la colección a lo largo de este año. TE PUEDE INTERESAR: Apple libera la cuarta beta de iOS 14 y iPadOS 14 Tyler Davis, responsable de comunicación del estudio, es quien firma este artículo en el que dice querer dar novedades a la comunidad acerca de las mejoras que llegarán en 2020 a Halo: The Master Chief Collection. En este post podemos leer que, por ejemplo, 343 Industries planea introducir el juego cruzado entre Xbox One y PC a lo largo de este año. Eso sí, no da fechas concretas para ninguna de las actualizaciones. También se mejorarán otros aspectos técnicos como la posibilidad de escoger un límite para la tasa de frames por segundo, vincular la cuenta de Steam, introducir un nuevo navegador de juego personalizado e incluso la de escoger la región del servidor en el modo multijugador. Llegan los mods a Halo: The Master Chief Collection Además, en la versión de PC se añadirá un nuevo sistema de almacenamiento y exploración de archivos que sin ninguna duda ayudará a navegar por otro de los grandes añadidos de este año: la compatibilidad con mods. Davis explica que la posibilidad de crear y publicar mods para Halo: The Master Chief Collection es algo de lo que se ha hablado mucho pero que ha quedado relegado a un papel secundario porque el desarrollo había pivotado hacia otras prioridades. Sin embargo ahora parece que están preparados para dar más información e incluso ya están trabajando con el departamento legal para que los usuarios puedan empezar a publicar sus modificaciones de los juegos lo antes posible.