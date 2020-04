Nuevos juegos para Nintendo Switch

Si tienes una nintendo switch eres uno de los afortunados que disfrutan de la cuarentena y aquí te dejamos algunas recomendaciones de nuevos videojuesgos que puedes descargar.

Animal Crossing: New Horizons

Nintendo lanzó la nueva edición de “Animal Crossing”, bautizada como “News Horizons”, en pleno confinamiento, lo que ha ayudado a multiplicar sus ventas hasta el infinito.

En cuanto a tecnología y consolas de videojuegos el año 2020 es uno de los años más prometedores.

Hay buenas noticias pues se llegarán a estrenar nuevas consolas como la Xbox Series y la PlayStation 5.

La comunidad de Nintendo ya empieza a hablar de la posible nueva Switch y las novedades que consigo pueda traer. Mejores gráficos, más juegos y una novedad que la convertiría en una de las consolas portatiles más potentes que haya existido.

La nueva actualización de Nintendo Switch parece añadir compatibilidad con dos pantallas 😱 pic.twitter.com/eHL8NQYtsP — ✎яί[email protected]яđō ρ@яя@ (@Parrita5) April 14, 2020

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

En esta selección no puede faltar algún Zelda, así que hemos decidido quedarnos con el mítico “Link’s Awakening”. Como se trata de una remasterización del juego original (de la GameBoy), las mecánicas son más sencillas que las que puedes encontrarte en “Breath of the Wild” -otro de los títulos disponibles para Switch- así que puede ser una propuesta fantástica para meterte de lleno en el juego y ayudar así a Link a escapar de una tierra extraña…

Super Mario Odyssey

Este fue el primer Mario que llegó a la Nintendo Switch, así que era imposible no mencionarlo por aquí. En esta entrega, de estilo “mundo abierto”, Mario se enfrenta a Bowser, quien ha raptado a la princesa Peach para casarse con ella.

Nintendo Switch 2 podría tener dos pantallas

Los amantes de los videojuegos se hacen especulaciones de si nintendo lanzará o no una segunda linea del Nintendo Switch 2020 pero esas son simples especulaciones y dentro de ellas está la especulación de que se incluya dos pantallas por consola.

En el código que se encuentra en la actualización del soporte lógico, se encontró que este puede ser compatible a una consola de doble pantalla. A raíz de eso, surgió la versión de que la siguiente generación de consolas que lance al mercado Nintendo vendría con este espectacular detalle que, en otras ocasiones, ha generado la ovación de la comunidad de los videojuegos. Esto le daría la posibilidad a centenares de títulos de renovarse y juegos nuevos para sacarle todo el provecho a una pantalla demás.

Con información de la revista Bola Vip Gamer.