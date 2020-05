PlayStation Plus lanzará juegos gratis en mayo. Como acostumbra la empresa de teconología y animación, PlayStation anunció los juegos que estarán disponibles de manera gratuita para los suscriptores del servicio Plus. Los usuarios de la membresía tendrán acceso a tres títulos de la plataforma durante el mes de mayo.

En los últimos meses, Sony únicamente ha ofrecido juegos gratuitos para PlayStation 4, y esta vez no ha sido la excepción. Los tres títulos gratuitos de PlayStation Plus estarán disponibles en el catálogo desde el 5 de mayo hasta el 1 de junio.

Durante abril, PlayStation sorprendió con la llegada de Uncharted 4: El desenlace del Ladrón, DiRT Rally 2.0 y Call of Duty: Warzone. La membresía de PlayStation Plus tiene un costo de 840 pesos y, además de tener acceso a juegos gratis, los usuarios también obtienen descuentos en otros títulos.

Cities: Skylines:

El videojuego de Paradox Interactive es un simulador de control de ciudades, en el que el jugador deberá gestionar la economía para ofrecer la mejor calidad de vida a sus habitantes, con la construcción de vialidades, servicios públicos y transporte.

Farming Simulator 19

Como su nombre lo indica, se trata de un simulador de granja en el que será de vital importancia mantener la producción agrícola. Los ‘gamers’ aprenderán a cosechar y generar sus propios insumos, además de alimentar a sus animales y conducir vehículos agrícolas.

Treasure Rangers

El juego está dirigido a un público más juvenil, para crear conciencia sobre el autismo. Cuatro personajes principales deberán combinar sus habilidades para superar cada uno de los niveles donde se mezclan puzles, acción y plataformas con una propuesta de inclusión y aceptación.

