Pokemon Go a pesar de su popularidad durante 4 año ahora dejará de ser compatible con algunos dispositivos iOS y Android en el mes de octubre.

El juego lleva más de cuatro años en activo y a lo largo de todo este tiempo el videojuego de Niantic ha ido recibiendo actualizaciones sin parar.

Gracias a esto el juego ha ido mejorando su calidad y contenido y eso mismo ha ido provocando que cada vez se necesitaran móviles mejores. Para poder utilizar la aplicación de Pokemon Go

Pokemon Go durante estos años se le ha ido dejando de dar soporte a aquellos dispositivos más antiguos.

Algo que volverá a suceder en octubre tras informar Niantic que el juego dejará de ser compatible con todos aquellos aparatos con Android 5, iOS 10 e iOS 11. Al igual que le ocurrirá a iPhone 5 y iPhone 6.

Pokemon Go deja de ser compatible con algunos dispositivos

En el caso de que tengas un dispositivo más actualizado que los mencionados previamente no tendrás que preocuparte por nada.

Por el contrario, en el caso de que tu móvil forme parte de alguno de esos grupos y no puedas actualizar la versión de su sistema operativo. No te quedará más remedio que jubilarlo y adquirir uno nuevo en el caso de que queráis seguir jugando a Pokemon GO.

En otro orden de cosas, recientemente se han incluido las Megaevoluciones en el juego, con su propia serie de tareas de investigación especial.

Además, a partir de hoy darán comienzo una serie de eventos semanales que durarán hasta finales de septiembre, justo antes de que llegue la citada actualización.

Así que aún tienes tiempo de disfrutar el evento de Pokemon Go y de ir viendo si aún podrás jugarlo en caso de que tengas oportunidad de renovar tu equipo.